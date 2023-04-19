عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة جوكسون في كهرمان مرعش.

وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر رئيس فرع أزمير لغرفة المهندسين المدنيين التركية، إليم أولوتاس أياتار، من وقوع زلزال عنيف في أزمير، قائلا إنه حتى لو لم يكن الزلزال بقوة زلزال كهرمان مرعش، فإن الضرر الذي سيحدث سيكون متشابها.

يشار إلى أنه بعد الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة في كهرمان مرعش في 6 فبراير الماضي، حدث ذعر من الزلازل في العديد من المدن في تركيا.

بعد الهزة الأرضية ببحر إيجه منذ قليل.. زلزال قوي جديد يضرب تركيا

قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

وأدلي إليم أولوتاس أياتار، بتصريحات حول العواقب المحتملة لزلزال محتمل في أزمير وما يمكن فعله به.

وقال: “حتى الزلزال الذي وقع قبالة ساحل ساموس وكان حتى الآن بعيدًا عن المركز تسبب في دمار خطير في بيركلي وبورنوفا، لذلك يمكننا وصفه بأنه تحذير من الزلزال، مقارنة بالزلزال الذي سيحدث في المركز، لكن مشاكل هذا النوع من الزلازل لم تحل اليوم”.

إدارة الكوارث والطوارئ زلزال زلازل تركيا جوكسون كهرمان مرعش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

مفاجأة.. احمد شوبير يصدم الجماهير المصرية بشأن مصطفى محمد

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من البنتاجون بسبب أزمة تسريب الوثائق السرية

عواقب وخيمة.. عرّاف بولندي يُحذّر من ضربة اقتصادية وانهيار عالمي عملاق

بأمر كيم جونج أون.. تحرك عسكري عاجل من كوريا الشمالية

أردوغان: مستعدون لدعم الاستقرار والسلام في السودان

كائنات على الأرض.. رائد فضاء هندي يفجر مفاجأة

بيان عاجل من الأمم المتحدة بعد توريط زيلينسكي لأمينها العام بموقف محرج

أردوغان يؤكد مشاركة بوتين بمراسم تسليم الوقود لمحطة أكويو النووية

"روسيا تنتصر".. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن مصير أوكرانيا بعد قرار زيلينسكي

ترشيحاتنا

تويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» وسيتخذ هذا الإجراء البديل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

مستوى كارثي بـ4 دول إفريقية..الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية مقلقة تخص الجوع

برزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع الـBAL برعاية NBA بمشاركة الأهلي

3 أيام.. مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر المبارك

أول تعليق من الخطيب بعد فوز سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

أهالي شمال سيناء يعلنون انتصارهم على الإرهاب في حفل إفطار الأسرة السيناوية بالعريش

45 دقيقة رياضة لحرق سعرات كعكة واحدة | مفاجأة صادمة

ترامب بالفانوس وكريستيانو بيفطر الصائمين.. قصة صور متداولة لمشاهير متطوعين في رمضان

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ