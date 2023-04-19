أحمد موسى : مؤسسات الدولة تؤمّن عودة رجال القوات المسلحة من السودان

طالب الإعلامي أحمد موسى، بالالتزام ببيان المتحدث العسكري بخصوص عودة جميع عناصر القوات المُسلّحة الموجودة على الأراضي السودانية؛ للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ تعمل على تأمين عودة رجال القوات المسلحة الموجودين في السودان بسلام.

وأضاف موسى، مساء اليوم الأربعاء، أنه لابد أن يكون لدينا ثقة في رجال القوات المُسلحة؛ ودور المواطنين دعم ومساندة جيشنا العظيم في كل شيء، مؤكدًا أن لكل حادث حديث.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه على تواصل على مدار الوقت ببعض المصريين الموجودين في السودان؛ حيث يعيشون أوضاعًا صعبة؛ فشوارع العاصمة الخرطوم خالية من المواطنين؛ بسبب الحرب الدائرة هناك.

وعرض أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، فيديو يرصد معاناة المواطنين السودانيين في صعوبة الحصول على الخبز، والسلع الغذائية من المحال التجارية، إلى جانب خلو الشوارع من المارة، وترك أُسر سودانية منازلهم في العاصمة الخرطوم بسبب الخطر.

ولفت موسى، إلى أن المواطنين يستشعرون الخطر في السودان؛ لذا فإنهم يلزمون المنازل؛ خوفًا من الرصاص؛ وهو الأمر الذي أدى لحالة تامة من الشلل في الحياة العامة، مؤكدًا أنه لا حصر نهائي لأعداد القتلى (حتى الآن)؛ حيث إن هناك جثثًا مُلقاة في الشوارع.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، أن السودانيين مجبرون على عيش حياة صعبة؛ نتيجة نقص خدمات الكهرباء، والمياه، والاتصالات، لافتًا إلى أن الانفلات الأمني الوضع السائد في السودان حاليًا؛ والمدنيون يدفعون الثمن.

