عملة نادرة الحلقة 28.. اختفاء أبناء عبد الجبار وأحمد عيد يتجول في الشوارع

شهدت الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



تبدأ الاحداث عندما يبشر عبد الجبار باشا مصر بقرب فتح المقبرة الفرعونية ولكنه يخبر عبد الجبار انه كاذب وينهي تعامله معه ويخبره ان نادرة اخبرته بكل شيء، تقترح نادرة على حسن أبو عصايا ان تذهب لعبد الجبار لرؤية ابنها يوسف، يطلب منها حسن ان تترك الامر عليه، يغضب عطية من قرار حسن بالذهاب لعبد الجبار، يذهب حسن لعبد الجبار يطلب منه باسم صداقتهم القديمة ان يسمح لنادرة برؤية ابنها، يخبره عبد الجبار ان الامر ليس بهذه السهولة، يحاول معه حسن مره أخرى ويوافق ويطلب منه ان تحضر غداً لرؤيته.



يتفق عبد الجبار مع وهبة على الاستعانة بشخص دقيق التصويب، ويؤكد له وهبة ان الشخص المطلوب موجود، تتعرض نادرة وحسن لإطلاق النار ولكنهم ينجوا منه القتل، يقرر عصام أبو عصايا الانتقام من عمه وولده والإبلاغ عنهم اثناء تسليم البضاعة في الصحراء بعد ان سمع حديث عادل مع أحد الرجال قام باستئجاره لقتل والده حسن أبو عصايا، يعنف حسن ابنه عصام ويخبره ان ما فعله فضيحه كبيرة.



تستيقظ سميرة وتبحث عن مسعود ولا تجده وتخبر عبد الجبار ويطلب منها ان تطلب من علاء الحضور وتخبره ان علاء غير متواجد في المنزل منذ يومين، تخبر أنس نادرة عن اختفاء مسعود وعلاء وتشك نادرة في الامر، أصبح اختفاء مسعود وعلاء حديث النجع كله ويبررون ان ما حدث لهم جزاء أعمالهم السيئة مع الناس.



وتتساءل أنس على عدم اخبارهم الشرطة وتخبرها والدتها انه ابن الكبير ولا يجوز الإبلاغ عنهم، يخبر رجال عبد الجبار انهم لم يجدوا مسعود او علاء طوال الأسبوع الماضي ويأمرهم عبد الجبار بمعاودة البحث عنهم مره أخرى، تسأل سكينة عبد الجبار هل كل هذا الحزن بسبب الأموال ويخبرها ان شماته الناس تؤلمه بينما غياب أبنائه كسر ظهرة ويسأل الله عز وجل ماذا فعل ليحدث له كل ذلك، ويسأل سكينة هل افتريت على أحد وتؤكد له انه عرف ذلك بعد فوات الأوان.



يخبر القط أحد رجال عبد الجبار نادرة انه وجد مسعود، يصرخ أحد رجال عبد الجبار و يطلب منه ان يشاهد ما وحدث، يجد عبد الجبار صورة مسعود ولده و يبدوا عليه انه مخبول و مشرد تكسوا حيطان النجع و بين ايدي رجاله، نري نادرة تحتفظ بصور عديدة لمسعود بنفس الشكل و تحرقها.

أبطال مسلسل "عملة نادرة"

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.