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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مني زكي تواصل تصدر الأعلى مشاهدة وتتفوق على السقا ومكي

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تواصل الفنانه مني زكي تقدمها ضمن قائمة الاعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، من خلال مسلسلها تحت الوصاية . 

حيث تمكنت مني زكي من التقدم مركزين خلال الايام الماضية في القائمة ، لتحصل علي المركز الثالث بعد مسلسلي جعفر العمدة وضرب نار ، بعدما كانت تتواجد في المركز الخامس ، لتتفوق علي مسلسلي حرب والكبير . 

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أبطال مسلسل “تحت الوصاية”

يشارك في مسلسل تحت الوصاية مع منى زكي، العديد من الفنانين، منهم: دياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، والطفل عمر شريف، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، ومحمد عبد العظيم، وأحمد عبد الحميد، وعلي الطيب، وثراء جبيل، ونهى عابدين، وجميل برسوم، والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل “تحت الوصاية”  

تكافح أم لطفلين، مجاهدة المجتمع الذكوري؛ بهدف الحفاظ على حضانة أولادها، بعد وفاة زوجها، حتى لو كان ذلك يحتم عليها أن ترتدي ثوب الرجال، وتكون “صائدة أسماك”، وتغُير المنطقة السكنية الخاصة بها؛ لتشعر مع أولادها بالحرية، وأنها غير محاطة بقيود وتحكمات الواصين على أبنائها، حيث إنها تعاني لعدم قدرتها على التحكم في طريقة صرف الأموال على أبنائها، ولا حتى تعليمهم بالشكل الذي يليق بهم وتطمح إليه، ولكنها تواجه العديد من المشاكل في سبيل الحصول على حريتها.

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