ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

كشفت الفنانة ميسرة عن رأيها فى عمليات التجميل التى خضعت لها عدد من النجمات فى الفترة الاخيرة ، وذلك فى حوار تليفزيوني على أحدي القنوات المشفرة .

وقالت الفنانة ميسرة ، ان هناك بعض الفنانات اللاتي لجأن الى “ النفخ الاوفر ” مثل الفنانة مايا دياب ، الا ان هذا الشكل لائق عليها .

وتابعت ميسرة ، انها ترى ان الفنانة أصالة لجأت الى عملية تجميل ناجحة الى ان “ النفخ أوفر ” ، وهذا لا يتناسب مع وجهها الطفولي .

ومن ناحية أخري تشارك الفنان ميسرة فى الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل سره الباتع، وهو مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.

العمل تدور أحداثه في حقبتين مختلفتين، الأولي يلعب بطولتها أحمد فهمي والثانية يلعب بطولتها حنان مطاوع وأحمد صلاح السعدني.

أبطال مسلسل سره الباتع

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.