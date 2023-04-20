مساعد التضامن: 90% من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية سددوا التكاليف

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى متابعة تصعيد القائمة الاحتياطي للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، وذلك بديل للمواطنين الذين لم يسددوا فى المواعيد المحددة.

وأعلن أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، عن انتهاء المهلة المتاحة أمام الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لموسم 1444هـ- 2023م، لسداد رسوم الحج، حيث قام 90% من الفائزين البالغ عددهم 5250 مواطنا بسداد الرسوم المقررة.

وحول البدء فى تصعيد القائمة الاحتياطية للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية، قال أيمن عبد الموجود إنه من المقرر تصعيد 10% من قائمة الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة الإلكترونية التي أجرتها الوزارة، على أن يقوموا بسداد رسوم الحج في أحد فروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة أو مكتب بريد عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأضاف أن الوزارة تنظم حج هذا العام وفقا لثلاث مستويات وجميعها شاملة تذاكر الطيران والانتقالات والإقامة، حيث تبلغ تكلفة المستوى الأول 225 ألف جنيه، والمقرر إقامة الحاجزين وفقا له في فندق وأبراج مكة المطل على الحرم بمكة، وفي فندقي إعمار رويال وفرونتيل الحارثية بالمدينة المنورة، بينما تبلغ تكلفة المستوى الثاني 186 ألفا و500 جنيه، ويقيم الحاجزون وفقا له في فندق إعمار جراند بمكة المكرمة وإعمار ايليت بالمدينة المنورة، كما تبلغ تكلفة المستوى الثالث والأخير 171 ألف جنيه، ويقيم الحاجزون فيه في دار الخليل الرشيد بمكة المكرمة وتبعد عن الحرم بمسافة 750 مترا تقريبا، وفي فندق إعمار ايليت بالمدينة المنورة.