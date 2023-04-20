المجازر جاهزة لاستقبال كافة الذبائح على مدار عيد الفطر بالغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، على جاهزية جميع المجازر لاستقبال كافة الذبائح على مدار عيد الفطر، وإمداد المجازر بالمطهرات ومستلزمات الذبح، وزيادة عدد الأطباء بالمجازر، ومنح الراحات حتى انتهاء فترة العيد.

وأضاف " أنور"، وتكثيف المرور الدورى على المجازر لمتابعة انتظام وسير العمل ، وسرعة التخلص من مخلفات الذبح والعمل على مراقبة خطوط المياه لعدم انقطاعها، ومتابعة خطوط الصرف وتسليكها أولا بأول لضمان عدم حدوث طفح أو انسداد بشبكات الصرف.

وأشار مدير الطب البيطرى، إلى وجود تنسيق مع مديرية الشئون الصحية لمكافحه أى قوارض أو حشرات زاحفه أو طائرة، وتنسيق العمل على مستوى مراكز المحافظة لدعم مجازر المحافظة مع رؤساء المراكز والمدن لرفع المخلفات الحيوانيه ناتج عمليه الذبح، وشركة مياه الشرب والصرف، وشركه الكهرباء، ويتم عمل صيانة بشكل دائم، مع التأكد من توافر الكميات الكافية من الأحبار الخاصة بالأختام واتخاذ كل الإجراءات للتخلص الآمن من مخلفات الذبح حفاظا على البيئة.

وأوضح، تفعيل غرف الطوارئ والعمليات بالإدارات البيطرية بالمركز وديوان المديرية، لمواجهة أى عقبات والعمل على حل شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.