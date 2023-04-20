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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: إشادة "الطفولة والأمومة" بإصلاح وتأهيل بدر 2 نساء ضربة موجعة للمنظمات المشبوهة

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان اشادة وفد المجلس القومى للطفولة والامومة باهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسي والمجتمعي للنزلاء، لما شاهدوه من نموذج في إدارة المؤسسات العقابية الحديثة بهدف إعادة تأهيل النزلاء والعمل على إعادة دمجهم للانخراط في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة وذلك خلال زيارتهم لمركز اصلاح وتأهيل بدر 2 نساء بمثابة ضربة موجعة لدكاكين حقوق الانسان والمنظمات الحقوقية المشبوهة.

ووجه " سليم " فى بيان له اصدره اليوم التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع القيادات والضباط والجنود والافراد والعاملين بوزارة الداخلية بصفة خاصة على النجاحات الكبيرة التى حققوها فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تطوير الاداء واعطاء اولوية قصوى لملف حقوق الانسان، مشيداً بما تم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل والتى تحولت الى وحدات اقتصادية ناجحة أكسبت السجناء مهارات متعددة وجعلتهم من القوى المنتجة والداعمة للاقتصاد الوطنى.

وأكد الدكتور محمد سليم أن المنظمات الحقوقية المشبوهة ودكاكين حقوق الانسان التى تتاجر بملف حقوق الانسان داخل السجون المصرية انكشفت مآربها واهدافها الخبيثة لتشويه صورة مصر خارجياً مؤكداً أن أبلغ رد على اكاذيب هذه المنظمات هو اشادة السجناء بعد قضاء فترة تواجدهم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بما تم من تحديث وتطوير كبيرين داخل هذه المراكز ويتماشى مع احدث المعايير العالمية.

وكان مركز إصلاح وتأهيل بدر 2 "نساء" بقطاع الحماية المجتمعية استقبل وفداً من أعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة لتقديم التهنئة للنزيلات بمناسبة الاحتفال بعيدي (الفطر المبارك - القيامة المجيد)، وذلك لتقديم الدعم لهن ومساندتهن، بما ينعكس بالإيجاب على الأم النزيلة وأطفالها
وقام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت، شملت قاعة زيارة أهالي النزلاء ومبنى التأهيل والحضانة، وضم (معرض المشغولات اليدوية- ورشة الخياطة- المكتبة- فصل محو الأمية- معرض الرسم- الفرقة الموسيقية- غرف إعاشة النزيلات الحاضنات- منطقة ألعاب الأطفال)، وتقديم الهدايا لعدد من النزيلات الحاضنات وأطفالهن، بالإضافة إلى زيارة مركز صحة المرأة وغرفة إعاشة النزيلات بالمركز الطبي.‫

مجلس النواب الداخلية وزير الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي الموسيقى وزارة الداخلية

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