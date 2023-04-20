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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد لعيد الفطر بمستشفيات سيناء

مستشفي العريش العام
مستشفي العريش العام أرشيفية

استعدت مديرية الصحة لمحافظة شمال سيناء،  لاستقبال عيد الفطر،  برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، بقرى ومدن المحافظة .

وقال الدكتو طارق محمد كامل   وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء   انه   إلغاء جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية الطوارئ والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طارئة تصل إلى المستشفيات خلال أيام العيد، 

بجانب توفير أطقم طبية إضافية على أعلى مستوى، متخصصة في جراحة المخ والعظام والباطنة والتخصصات الطبية الحرجة بمختلف مستشفيات المحافظة، وتوفير عدد من الاسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ مع التأكد من وجود اطباء وفنيين الاقسام المعاونة.
 

رفع حالة الطوارئ:

 

وأعلن الدكتور محمود عامر، مدير عام مرفق إسعاف شمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ بمرفق إسعاف شمال سيناء، واستمرار عمل غرفة العمليات بديوان المرفق بالعريش لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، مؤكدًا على توزيع عدد 75 سيارة إسعاف علي المحاور والطرق الرئيسية والمنتزهات والشواطئ والكورنيش على مستوي المحافظة لمواجهة أية طوارئ طوال أيام العيد.

 لافتًا الي توفير سيارة اسعاف بكل مسجد من المساجد الكبرى الذي ستقام فيه صلاة العيد، مع تواجد مدير الاسعاف وطاقم الاشراف على رأس العمل خلال أيام العيد.

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