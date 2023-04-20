لافروف يكشف عن حملة صليبية أمريكية علي روسيا.. تفاصيل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن أمريكا أعلنت حملة صليبية على روسيا ومصالحها.

وقال لافروف خلال زيارته لـ كوبا: "إذا سألتم عن العلاقات الروسية، فلا توجد ليدنا علاقات تقريبا. ونحن نبحث في حال الضرورة فقط تلك القضايا التي تظهر في عمل سفارتينا، وكذلك تلك المتعلقة بمحاولات الأمريكيين سوء استغلال وضعهم كالدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة".

واضاف أن "الجميع يعرفون ويدركون أن الأمريكيين أعلنوا حملة صليبية ضد روسيا ومصالحها الشرعية وضد الثقافة الروسية والتقاليد".

وتابع قائلا: "وهم اختاروا بمثابة الرأس القتالي نظام كييف النازي الذي يزودونه بالمزيد والمزيد من الأسلحة".