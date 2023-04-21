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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس: التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية.. وعباس أبو الحسن: أنا ابن الشارع | أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

الرئيس السيسي: التوسع في شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن ومشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في خبر عاجل.

 

السيسي: الحكومة تنفذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات

وقال الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة،: "الحكومة تنفذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات والمباني الحكومية لخفض البصمة الكربونية لتلك  القطاعات".

 

وميض قوي وغامض في سماء أوكرانيا.. ما القصة؟

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن ظهور وميض قوي وغامض في سماء العاصمة الأوكرانية كييف.

 

رامز جلال ساخرا من مصطفى يونس: أصابه الهذيان بعد الاعتزال

وقع نجم النادي الأهلي السابق مصطفى يونس، ضحية رامز جلال في حلقة اليوم.

 

بعد اكتشاف مقلب رامز.. مصطفى يونس يبوح بـ سر عن راقصة في حياته

وقع نجم النادي الأهلي السابق مصطفي يونس، ضحية رامز جلال في حلقة اليوم من رامز نيفر إيند.

 

لماذا بكى النبي؟| تعرف على وعد الله سبحانه وتعالى له.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- خاف على المسلمين وبكى من أجلهم، وطلب لهم الرحمن من المولى- عز وجل-.

 

أبويا وأمي فلاحين.. عباس أبو الحسن: أنا ابن الريف والشارع جدا

‏قال الفنان عباس أبو الحسن، إن التمثيل وكمال الأجسام والإذاعة كل ‏شيء منهم كان مرحلة من حياته وكان لها وقتها وأن الشخص دائما ما يتطور وتتغير ميوله واهتماماته قائلا: "كلهم أنا".

 

ثواب صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان.. مفتي الجمهورية يوضح

أكد الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، صيام ستة أيام من شوال عقب إتمام صوم رمضان، وأن ذلك يعدل في الثواب صيام سنة كاملة؛ فروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر".

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