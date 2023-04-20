أبويا وأمي فلاحين.. عباس أبو الحسن: أنا ابن الريف والشارع جدا

‏قال الفنان عباس أبو الحسن، إن التمثيل وكمال الأجسام والإذاعة كل ‏شيء منهم كان مرحلة من حياته وكان لها وقتها وأن الشخص دائما ما يتطور وتتغير ميوله واهتماماته قائلا: "كلهم أنا".



‏وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، انه يلجأ دائما إلى الشخصية الغامضة التي تكون صامتة معظم الوقت لأن الناس دائما ما تقلق من التي لا تعرفه ولا تفهمه وكان يلجأ إلى الشخصية الغامضة حتى يخفي بعض الأشياء عن شخصيته مثل الخجل وكسوفه بعض الأحيان.

والدي ووالدتي فلاحين

‏وأوضح عباس أبو الحسن أن عائلة والده فلاحين لكن عائلة والدته عائلة أرستقراطية وكلهم "باشوات" أما عائلة والده كلهم عصاميين جدا وبنوا نفسهم بنفسهم وحققوا ثروات طائلة، قائلا: "لكن انا ابن الريف وابن الشارع جدا".