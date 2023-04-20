عباس أبو الحسن ضيف منى عبد الوهاب في أنا والقناع

يحل اليوم الفنان عباس أبو الحسن ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب ضمن برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

يتحدث عباس أبو الحسن عن كواليس الأفلام التي قام بكتابتها، وعن حبه للكتابة أكثر من التمثيل، وكشف كواليس بدايته في عالم التمثيل عن طريق المخرج الكبير شريف عرفة، وما الأعمال التي رفض المشاركة فيها على مدار تاريخه الفني.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.