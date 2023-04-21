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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم .. الكشف عن حجم الثروة الشخصية لـ الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، بأن حجم الثروة الشخصية لـ الملك تشارلز الثالث، وصلت إلى 1.815 مليار جنيه إسترليني “2.259 مليار دولار”.

وهذا الرقم، الذي نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، يزيد ثلاث مرات عن حسابات صحيفة “التايمز”، التي قدرت في السابق ثروة الملك تشارلز الثالث بـ 600 مليون جنيه إسترليني “745 مليون دولار”.

ووفقًا لصحيفة “الجارديان”، فقد استبعد صحفيو التايمز بعض الأصول الأكثر قيمة للملك تشارلز الثالث، حيث شمل التقدير البديل، الذي أعده 12 خبيرا، قيمة الممتلكات الشخصية للملك، والأعمال الفنية والمجوهرات، وخيول السباق والطوابع النادرة.

في الوقت نفسه، يُلاحظ أنه في غياب المعلومات المفتوحة، استخدم الصحفيون "التقييمات المرجحة”، لذا، فإن قيمة محفظة الأسهم المملوكة للملك تشارلز الثالث تقدر بنحو 142 مليون جنيه إسترليني.

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وقال قصر باكنجهام في بيان: "بينما لا نعلق على الشؤون المالية الشخصية للملك وعائلته، فإن الأرقام التي ذكرتها هي مزيج مبتكر للغاية من الافتراء والتخمين وعدم الدقة".

وأشارت صحيفة “الجارديان”، التي اتخذت باستمرار موقفًا نقديًا من النظام الملكي البريطاني، إلى أن العديد من الظروف تمنع تحديد حجم ثروة الملك تشارلز الثالث بالضبط.

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