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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلا شيحة تستعرض جمالها وأناقتها بصورة جديدة | شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

خطفت الفنانة حلا شيحة، أنظار جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت حلا شيحة، بإطلالة أنيقة وملفتة مرتدية بنطال وسترة باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها،  واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها وعلقت علي الصورة قائلة "لا يكفي ابدا".

أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 
فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

 

 

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إطلالة انيقة حلا شيحة مسلسل زلزال الفنانة حلا شيحة تستعرض جمالها بإطلالة انيقة مسلسل خيانة عهد

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