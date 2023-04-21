مورينيو يثير التكهنات حول مغادرة روما رغم التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

قال المدرب جوزيه مورينيو، عقب تأهل فريقه روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي، على حساب فينورد، إنه يشعر بالسعادة مع نادي العاصمة الإيطالية.

وترك مورينيو، الباب مفتوحا أمام رحيله عن روما، بعدما أكد أنه يفكر أحيانا في طموحات أخرى.

وتابع المدرب البرتغالي "سعيد في روما، لا يمكن إخفاء ذلك، لدي علاقة جيدة مع ملاك النادي، وإذا قلت عكس هذا سأكون كاذبا".

ونوه "لاعبو روما رائعون، ولديهم علاقة جيدة بينهم، ليسوا كأبنائي لأن لدي اثنين فقط، لكنهم قريبون للغاية منهما".

وأضاف "أحيانا أفكر في الإحباطات، وأحيانا أخرى أفكر في طموحات مختلفة، لكن الأهم أنني سعيد وأعمل من أجل الجماهير وأراها سعيدة".

وبخصوص إمكانية وجود نهائي إيطالي للدوري الأوروبي، علق "النهائي يمكن أن يكون إيطاليا لكن أيضا قد يخلو من الأندية الإيطالية"، مشيرا إلى أن باير ليفركوزن، الذي سيواجهه روما، خصم صعب، بينما سيلعب يوفنتوس أمام إشبيلية الذي أقصى مانشستر يونايتد.