33 برج مراقبة إنقاذ.. رأس البر تستقبل روادها خلال أيام العيد

استقبلت مدينة رأس البر زائريها خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وسط استعدادات مكثفة لتوفير كافة الخدمات وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط..

حيث استقبل فرق عدد من الإدارات بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر ، الزائرين بباقات الزهور منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ببوابتى المدينة ..

هذا وقد انتشرت فرق الإنقاذ بطول الشاطئ ، والذى تم تزويده بعدد 33 برج إنقاذ و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب ٤ نقاط للاسعاف موزعين بطول الشاطئ، علاوة على تجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية، حيث نجحت تلك الجهود فى الحفاظ على سلامة الزائرين وتوفير كافة الخدمات لهم..