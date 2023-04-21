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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يشارك في فاعليات منتدى هامبورج البحري بألمانيا

صدى البلد

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ،كما رافقه خلال الزيارة العميد ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

تضمنت الفاعليات مشاركة رئيس مجلس الإدارة فى الحلقات النقاشية الرئيسية للمنتدى ذات الصلة بكيفية الارتقاء بصناعة النقل البحرى على مستوى العالم، وتناولت عدداً من الموضوعات الهامة على رأسها الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على أنواع وقود سفن نظيف وصولاً بمنظومة النقل البحرى إلى مفهوم نقل بحرى أخضر مستدام ، والتركيز على إقامة المشروعات صديقة البيئة بالموانئ ، والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والرقمنة والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبرانى لتطوير الموانئ وصناعة النقل البحرى .

كما تناولت الحلقات النقاشية التركيز على ضمان أمن وسلامة البحارة وتحقيق رفاهيتهم ، ومناقشة أبرز التوقعات لصناعة النقل البحرى خلال السنوات العشر المقبلة وكيفية الوصول بالابتكارات لتحقيق الاستدامة البيئية ، كما زار رئيس الهيئة المعرض المقام على هامش المنتدى  وتفقد أجنحة الموانئ والشركات العارضة للتعرف على ما يقدمونه من خدمات وابتكارات تهم القطاع البحرى ، إلى جانب زيارته لمقر شركة هاباج لويد أحد أكبر الخطوط الملاحية ، وشركة يوروجيت أحد شركاء التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط ، كما قام بزيارة إحدى المحطات الألمانية لتداول البضائع الصب للتعرف على أحدث أساليب تداول مثل هذه الأنواع من البضائع .

ومن جانبه أوضح اللواء بحري  أحمد حواش أن مشاركة هيئة ميناء دمياط فى منتدى هامبورج البحرى فى نسخته الثانية .

تأتى فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير.. وزير النقل بضرورة العمل على تبادل الخبرات بين الشركاء الدوليين واكتساب المعارف الجديدة في صناعة النقل البحرى ، مما ينعكس إيجاباً على تطوير وتحديث العمل بالموانئ المصرية.

جدير بالذكر أن منتدى هامبورج البحرى يعد أحد أهم المنتديات والتجمعات البحرية على مستوى العالم يجتمع خلاله نخبة رفيعة المستوى من صناع القرار والخبراء فى سلاسل الإمداد و الموانئ وملاك ومشغلى السفن ومقدمى الخدمات وشركات التكنولوجيا وغيرهم  لمناقشة سبل تطوير صناعة النقل البحرى على مستوى العالم.

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