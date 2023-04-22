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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة تطعيم الماشية ضد الحمى القلاعية بدمياط

الحمى القلاعية بدمياط
الحمى القلاعية بدمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، باشراف الدكتور ايهاب شكرى مدير مديريه الطب البيطرى بدمياط  ،استمرار لفاعليات الحمله القوميه للتحصين ضد مرض الحمى القلاعيه وحمى الوادي المتصدع.

وأشار بيان صادر عن المديريه،  ان الحملة تأتى استجابه لتعليمات الهيئه العامه للخدمات البيطريه برئاسه الدكتور اللواء إيهاب صابر بالمتابعه المستمره للجان التحصين الحمي القلاعيه والوادي المتصدع والتي تجوب المحافظات ومنها محافظه دمياط.

 

استقبلت اليوم اداره كفر سعد البيطريه  الدكتور بلسم فهمي من اداره الطب الوقائي بالهيئه العامه للخدمات البيطريه وتابعت أعمالها مع الدكتورة عزه حجاج مديره الاداره والدكتورة هبه الحديدي رئيس قسم الوقايه والارشاد بالاداره. واشرفت علي لجنه التحصين في منطقه عزبه عرفي التابعه لوحده السعيديه..

واوصت بالاهتمام بضروره وصول التحصين لأكبر عدد ممكن من المربين.

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دمياط الطب البيطري محافظة دمياط الحمى القلاعية مديرية الطب البيطري الحملة القومية حملة تطعيم

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