ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8111 طن تشمل : 5137 طن يوريا و 225 طن معدات و 2749 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20180 طن تشمل : 5580 طن ذرة و 11500 طن قمح و 2800 طن خردة و 300 طن مولاس .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164455 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1187 شاحنة .