المنيا.. إزالة 35 حالة بناء مخالف بمركزي مطاي وسمالوط

واصلت مراكز محافظة المنيا رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص، وذلك لتطبيق أحكام القانون من خلال تنفيذ الازالة الفورية وتحرير محاضر لتلك المخالفات ضمن خطة المحافظة لرصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

أزالت الوحدات المحلية لمركزي مطاي والمنيا بزمام المركز والقري التابعة 11 حالة تعدي بالبناء المخالف وبدون ترخيص، منها 5 حالات بقريتي حلوة وابوان بالإضافة لإيقاف حالتي بناء مخالف وذلك بمركز مطاي شمال المحافظة) بالإضافة لإزالة 4 حالات بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.



كما نفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط حملة لإزالة التعديات وإيقاف حالات شدة خشبيه وحالات حفر، حيث تم إزالة 12 حالة وفك شدات خشبيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما تم فك 2 شدة خشبيه بشارع الفيروز بحى شمال المدينة وازالة حالتين تعد بشارع مركز شرطة غرب كما تم ردم حالة أساسات والتحفظ على حديد التسليح بحى شرق المدينة

ونفذت الوحدات المحلية لقرى العزيمة وطحا والبيهو واسطال اسفرت عن إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف حيث تم إزالة حالة بناء بقرية العزيمة كما تم فك حالة شدة خشبيه للدور الاول علوى بقرية طحا الاعمدة ،كما تم ردم حالة حفر أساسات بقرية اسطال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة رصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك من خلال متابعة الحالة العامة بزمام شوارع المراكز والقري التابعة له، حرصاً للتصدي لكافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية البناء.

