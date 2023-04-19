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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يلتقي بالطلاب الوافدين في حفل إفطار رمضانى

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يلتقى بالطلاب الوافدين

اختتمت جامعة المنيا فعالياتها وأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، بتنظيم حفل إفطار للطلاب الوافدين، بمشاركة الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة وحضور العديد من القيادات الجامعية وايمان حمدي مدير إدارة الوافدين والذي أقامته الجامعة بمجمع حمام السباحة الأوليمبي بالحرم الجامعي، تعزيزاً لروح الألفة والتآخي بين الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، في مشهد تحيط به البهجة والأجواء الرمضانية والأكلات المصرية الشرقية.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته في مشاركته الإفطار مع طلاب الجامعة الوافدين من مختلف الدول والكليات، ومرحباً بهم في بلدهم الثاني مصر.

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مشيراً بأن الإفطار الجماعي فرصة للطلاب للتعرف على بعضهم البعض وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز العلاقات والقيم الاجتماعية، متمنياً لهم دوام التقدم والتوفيق في دراستهم العلمية.

وقد عبر الطلاب عن سعادتهم وامتنانهم لإدارة الجامعة وتقديرهم لجهودها، مؤكدين على استمتاعهم بهذه الأجواء الرمضانية المصرية، بما تجسده من روح المحبة والترابط الاجتماعي بين المصريين.

وخلال الإفطار الجماعي تم تنظيم فعاليات ترفيهية وحفل غنائي لفريق كورال الجامعة، وتم تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين علمياً خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة المختلفة.

الطلاب الوافدين إفطار المنيا محافظة المنيا فرصة تكريم الطلاب المتميزين

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