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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في استجابة فورية لشكوى عدد من المرضى

نائب محافظ المنيا يتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو قرقاص المركزي

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع

أجري الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جولة تفقدية بمستشفى أبو قرقاص المركزي، في استجابة سريعة لشكاوى عدد من مرضى وحدة الغسيل الكلوي، يتضررون فيها من نقص وصلات أحد الأجهزة بالوحدة.

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رافق نائب المحافظ الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، والتفتيش المالي والإداري.

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أكد نائب المحافظ حرص المحافظة على فحص كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، للتواصل الدائم مع المواطنين، وتحقيق الصالح العام، مشيراً الى أنه تتم المتابعة المستمرة لسير العمل داخل كافة مستشفيات المحافظة، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

تفقد نائب المحافظ، خلال جولته الصيدلية، وقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، مشيراً الى أنه فور تلقيه الشكوى من المواطنين، وجه بتوفير الوصلات الخاصة بأحد أجهزة وحدة الغسيل الكلوي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الصحة، موجهاً إدارة التفتيش المالي والإداري بفحص الشكوى، لتحديد المسئولين عن عدم توافر تلك الوصلات، ومتابعة دفاتر الحضور والانصراف للعاملين بالمستشفى، مؤكداً انه لا تهاون مع المقصرين.

كما وجه نائب المحافظ إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بمراجعة عدد وصلات تلك الأجهزة التي تم توزيعها خلال الأسابيع الماضية بجميع المستشفيات ومعدل الاستهلاك لها، لضمان عدم حدوث ذلك النقص مرة أخري، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

كما التقى نائب المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واستمع الى شكواهم، ووجه بالعمل على حلها فورا، مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما اطمئن نائب المحافظ على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى انتظام سير الاعمال، موجها بحسن معاملة المرضي، وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

 

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