عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

 

السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا يقود حملة لإزالة التعديات

المنيا .. رفع درجة الاستعداد بالقطاعات والمرافق العامة استعدادا للعيد

وأوضح نائب المحافظ ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وبحث نائب المحافظ خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تستهدف حل كافة مشكلات المنطقة الصناعية بالمحافظة ، كما استعرض مذكرة جهاز المنطقة الصناعية بشان ما اتخذ من قرار خاص بتغيير أنشطة عدد من السادة المستثمرين بالمنطقة ، مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المحلي، لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة .

المنيا نائب محافظ المنيا المناطق الصناعية فرص العمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية احتياجات المستثمرين فى السوق المحلى المستثمرين ورجال الأعمال دفع عجلة الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

تعليق ناري من مهيب عبدالهادي عقب الخطأ في اسم كهربا بـ بيان الاتحاد

عائد من الموت.. أمريكي قضى شهرين في غيبوبة يزعم رؤية الجنة

ترشيحاتنا

إسرائيل تخصص 3.5 مليار شيكل لتطوير البنية التحتية للمستوطنات

دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب وكامل ومكتوب

تحذير خطير من روسيا بشأن إمداد كوريا الجنوبية لـ أوكرانيا بالأسلحة

القاهرة للزيوت: إيقاف مؤقت لإنتاج وبيع الصابون والمنظفات بأنواعها

الفسيخ فيه سم قاتل.. وفاة طفل وإصابة 3 من أسرته بسبب وجبة

بعد رمضان.. قرار جديد من أوسوريو تجاه لاعبي نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنميل القدمين علامة على وجود 5 أمراض

فوائد عديدة.. أهمية الإفطار على عصير القصب في رمضان

بشرى لمرضى السرطان.. كبسولة ضوئية تعزز دقة العلاج الإشعاعي

شاهد.. طفل يقتحم البيت الأبيض ويخدع أجهزة الإنذار

فيديو

توقعات بهبوط الدولار ومفاجأة في سعر الذهب.. تفاصيل

نفسي أقابل الرئيس.. الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد توجه الشكر للنائب أبو العينين

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ