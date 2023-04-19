نائب محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور إسماعيل الفحام، رئيس جهاز المنطقة الصناعية، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والغرفة التجارية والمستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .

وأوضح نائب المحافظ ، أن المحافظة تسعى دائما لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وبحث نائب المحافظ خلال اللقاء عددا من الموضوعات التي تستهدف حل كافة مشكلات المنطقة الصناعية بالمحافظة ، كما استعرض مذكرة جهاز المنطقة الصناعية بشان ما اتخذ من قرار خاص بتغيير أنشطة عدد من السادة المستثمرين بالمنطقة ، مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات لتحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار، وضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المحلي، لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل لشباب المحافظة .