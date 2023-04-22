أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

تحت الوصاية يتصدر التريند

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة حول حالة الجدل التي أثارتها قصة مسلسل تحت الوصاية للنجمة منى زكي حول الوصاية على الأطفال بعد وفاة الأب .

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سلط مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي الذي تم عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2023، الضوء على قضية هامة وهي الوصاية، والتي تعاني منها آلاف الأسر المصرية، وضرورة تغيير الوصاية المالية والتعليمية على الأبناء بعد وفاة الأب.

من جانبها سلطت صحيفة جارديان البريطانية، الضوء على مسلسل تحت الوصاية، الذي ناقش قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم.

وكتبت صحيفة جارديان البريطانية، إن نجاح العمل الدرامي دفع النائبة أميرة العادلي والنائب محمد إسماعيل، للتحرك بطلبات منفصلة إلى رئيس مجلس النواب ووزير العدل لفحص تأثير القانون، الذي يقول المنتقدون إنه "يستهدف النساء بشكل غير عادل، ويضر بالأسرة".

وينص القانون المصري، عند وفاة الزوج الوصاية القانونية على أي من الأبناء دون الـ18 سنة، وترثهم تعود إلى جدهم من الأب، أو إلى ولي أمر يرشحه الأب، دون الاهتمام برأي الأم.

وطالب النائب محمد إسماعيل، في كلمة أمام البرلمان بتشكيل لجنة من أجل بحث ومواجهة الأثر التشريعي، لقانون وُضع منذ 70 عامًا، وهو الذي يجعل هناك بعض العقبات أمام المرأة، ولا يتماشى مع التطورات الحديثة.

وطالبت النائبة أميرة العادلي، من وزير العدل أن يطلع البرلمان على الموضوع، واستشهدت بالعديد من الشكاوي، التي تلقتها من ناخبين تأثروا بالقانون، وقالت: “لطالما فكرنا في اقتراح تعديلات على هذا القانون. 'ولكن مع الزخم الذي أحدثه البرنامج التلفزيوني تحت الوصاية والتركيز الحالي على هذه القضية ، قررنا العمل وتقديم تعديلات تشريعية”

وأشارت الصحيفة، إلى أشاد المجلس القومي للمرأة بمسلسل تحت الوصاية؛ لتسليطه الضوء على قضية تعليم الأطفال بعد وفاة الأب.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدي - جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين

تدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان والذي تجسدها الفنانة منى زكي وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات.