عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف البطن .. مي عمر بإطلالة لافتة في عيد الفطر

صدى البلد

حرصت الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

 وظهرت مي بملابس لافتة مرتدية توب أسود مكشوف البطن وجمبسوت جينز.

 ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا. 

تغيبت الفنانة مي عمر عن العرض الخاص لفيلم هارلي المقام اليوم بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لتواجدها في دبي.

 بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" الذي ينافس في عيد الفطر المبارك، والذي اقيم في احد المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.

 حضر عدد كبير من المصورين والصحفيين لتغطية العرض الخاص وانتظار أبطال الفيلم للحضور على الريد كاربت.

A0DB43FF-29B7-4A21-9F17-6FC5F627BE7F
A0DB43FF-29B7-4A21-9F17-6FC5F627BE7F
الفنانة مى عمر جمبسوت الفنانة مي مكشوف البطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

الأهلي "المتشبث" VS الرجاء "المنحني"| من يحسم ورقة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال؟!.. أفريقيا يا أهلاوية

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي يحذر العالم من خطر كارثة عالمية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

فستان مكشوف.. جوري بكر تثير الجدل بإطلالة جديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

لمرضى السكر .. 8 نصائح عند تناول الكحك فى عيد الفطر

طريقة بسكويت اللوز  فى دقائق

بإطلالة ملفتة.. نجلاء بدر تهنئ الجمهور بعيد الفطر

المحافظة على صحة العظام.. فوائد خارقة لتناول الفول الحراتى

فوق الركبة .. بسنت شوقى تثير الجدل في احتفالها بـ عيد الفطر

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم

ترشيحاتنا

طرق الدخول والخروج من البوابات الإلكترونية لمحطات السكك الحديدية .. فيديو

بكلمة واحدة.. جنرال أمريكي يفجر مفاجأة بشأن العلاقات بين واشنطن وكييف

هيئة الدواء تحذر: الإكثار من الرنجة والفسيخ يعرضك لمشكلات صحية خطيرة| تفاصيل

بسمة وهبة لـ"محمد سامي": أنت داهية.. فيديو

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

أول تعليق من البيت الأبيض على تورط بايدن في فضيحة نجله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن .. مي عمر بإطلالة لافتة في عيد الفطر

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ماذا يحدث للجسم إذا تناولت أكثر من 3 قطع كحك طوال أيام العيد

فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

لن تصدق .. الرنجة تحمى من أمراض خطيرة| فيديو جراف

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

كواليس مثيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء.. كولر يحذر الشناوي واستبعاد 4 لاعبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ