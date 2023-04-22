مكشوف البطن .. مي عمر بإطلالة لافتة في عيد الفطر

حرصت الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت مي بملابس لافتة مرتدية توب أسود مكشوف البطن وجمبسوت جينز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع الماكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا.

تغيبت الفنانة مي عمر عن العرض الخاص لفيلم هارلي المقام اليوم بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر وذلك لتواجدها في دبي.

بدأ منذ قليل العرض الخاص لفيلم محمد رمضان الجديد "هارلي" الذي ينافس في عيد الفطر المبارك، والذي اقيم في احد المولات الكبرى بمدينة السادس من اكتوبر.

حضر عدد كبير من المصورين والصحفيين لتغطية العرض الخاص وانتظار أبطال الفيلم للحضور على الريد كاربت.