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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رشا مهدي: جيلنا تعرض للظلم سينمائيا.. خاص

رشا مهدي
رشا مهدي

كشفت الفنانة رشدي مهدي عن سر ابتعادها عن السينما خلال السنوات الماضية رغم تقديمها عدد من الأفلام الناجحة مثل واحد من الناس وبدل فاقد.

 

وقالت رشا مهدي في تصريحات خاصه لـ صدى البلد: “هناك سببان وراء ابتعادي عن السينما، الاول ان ان بعد تقديمي عدد من الافلام الهامة  لم أجد العمل الذى يكون على مستوي تلك الأعمال”. 

 

وتابعت رشا مهدي حديثها قائلة: “السبب الثاني هو  ان السينما تراجعت بشكل ما فى الفترة الاخيرة ، نظراُ لبعض الاحداث السياسية ، وانتشار فيروس كورونا ، فبكل أسف جزء من جلينا تعرض الى الظلم فى السينما”.

 

وكانت قد شاركت رشا مهدي في الماراثون الرمضاني بمسلسل الكتيبة 101 

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

رشا مهدي: المشاركة في الكتيبة 101 مهمة لـ تاريخي الفني

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أحداث مسلسل الكتيبة 101 


ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

أبطال مسلسل الكتيبة 101


ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

رشا مهدي فتحي عبدالوهاب مسلسل الكتيبة لمار مسلسل الكتيبة 101 لكتيبة 101

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