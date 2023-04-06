الكتيبة 101 الحلقة الـ15.. اجتماع الجماعة الإرهابية استعدادا للسيطرة على الشيخ زويد

شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الكتيبة 101 عقد اجتماع بين أفراد الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم أبو دعاء رئيس التنظيم بالإضافة إلى أبو حمزة مفتي التنظيم وحكيم قائد الجناح العسكري الجديد وأبو أسامة الأنصاري.



وأكد أبو دعاء خلال هذا الاجتماع أنه ينوى للقيام بهاجمة قوات الجيش بشكل أكبر قائلا: هنقوم بعملية كبرى ضد الجيش هتكون فتح عظيم وهنسيطر على مدينة الشيخ زويد لتكون أول ولاية إسلامية تابعة للتنظيم.



ومن ناحية أخرى كشف المقدم خالد (آسر ياسين) حقيقة فتحي عبد الوهاب ودوره داخل التنظيم الإرهابي بعد مسائلة أحد العناصر الذي تم القبض عليهم خلال الحلقة السابقة، وبدأ المقدم خالد فى عمل خطة للقبض عليه قبل قيامه بأى عملية إرهابية ضد قوات الجيش أو أهالى سيناء.



نبذة عن مسلسل الكتيبة 101



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101



ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101



ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.