بهي الدين: الحضارة المصرية القديمة كان لها دور كبير في صناعة الكتاب

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن اليوم العالمي للكتاب يوافق ذكري تدشين إحتفالية متواكبة مع وفاة أبرز الكتاب العالميين مثل: شكسبير.

وأضاف الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز"، أن الحضارة المصرية كان لها دور كبير في صناعة الكتاب باعتبارة وسيلة لنقل المعرفة، موضحا أن هذا واضح فى فكرة البردية منذ القدم.

وتابع رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه تم إنتاج فى هذه البرديات فى مصر القديمة تلك للعبارات التي كانت تقول “أكتب وأقرأ يقتدي بك الناس”، لافتا إلى أن صناعة الكتاب كانت موجودة مع مصر منذ بدايتها، وهي الوسيلة المهمة التي مازلنا حتي الأن نسهم إسهاما عالميا فى صناعة الكتاب، ليس فقط إحتفالا بيوم 23 إبريل من كل عام، ولكن الإحتفال بيوم الكتاب فى مصر.