عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس حي فيصل بالسويس يتفقد جهود إصلاح كسر خط مياه الشرب بأكتوبر

صدى البلد

تابع اللواء محمود بغدادي، رئيس حي فيصل بمحافظة السويس، الجهود المبذولة لإصلاح كسر بخط مياه الشرب، بمدينة 24 أكتوبر التابعة للحي، والذى تعرض للكسر اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتفقد رئيس حي فيصل مدينة 24 أكتوبر، وموقع كسر خط المياه، وتابع أعمال شفط المياه والإصلاحات  والتي يجريها  فريق فنى تابع لطوارئ المياه، بهيئة قناة السويس، حيث تم إغلاق محابس المياه، عن المنطقة لحين الانتهاء من الإصلاح تماما.
وتابع رئيس حي فيصل، العمليات التى أجريت لشفط تجمعات المياه، بواسطة عربات الكسح وماكينات الشفط النقالة حتى تتم أعمال الإصلاح. 

وأكد رئيس الحي خلال متابعته الميدانية والوقوف علي الأعمال على إزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من الاصلاح  مع إعادة الشيء لأصله بالطريق، وتمهيد الطريق واعادته لما كان عليه، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأعلنت رئاسة حي فيصل أن ذلك يأتي في  ضوء توجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال اجازة عيد الفطر.

السويس بغداد العمل فريق هيئة قناة السويس صلاح قناة السويس المياة محافظة السويس رئيس خدمات مياة مواطن فيصل اجازة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد قرار عزله.. اللوائح تصدم مرتضى منصور في تعيينه مستشارا لنادي الزمالك

250 جنيها .. دعم إضافي على بطاقات التموين لبعض الفئات.. مستند

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

في دوري أبطال أفريقيا.. كاف يصدم الأهلي قبل إياب الرجاء المغربي

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

تراجع في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

ترشيحاتنا

بعد سجن راشد الغنوشي.. تعيين رئيسا مؤقتا لحركة النهضة التونسية

للمصريين في الخارج.. فولكس فاجن تيجوان بخصم 70% لفترة محدودة| صور

الخارجية: إجلاء 436 مواطناً مصرياً من السودان

هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال وأيام قضاء رمضان؟

مانشستر يونايتد يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لملاقاة السيتي

مسئولون روس: لافروف لن يلتقي بلينكن على هامش اجتماع مجلس الأمن الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر أجمل منها ؟ .. هيدي كرم اعتذرت عن دور وداد بـ جعفر العمدة

فجأة.. حادثة مروعة تتسبب في هروب الناس من ديزني لاند بأمريكا

حلويات سريعة.. طريقة تحضير كريب الشوكولاته

تصدرت التريند.. إطلالات أنيقة لـ هالة صدقي| شاهد

فيديو

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

مفاجأة في سعر الدولار وتراجع غير مسبوق للذهب | تفاصيل

نجوم سوريا يودعون محمد قنوع إلى مثواه الأخير .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ