رئيس حي فيصل بالسويس يتفقد جهود إصلاح كسر خط مياه الشرب بأكتوبر

تابع اللواء محمود بغدادي، رئيس حي فيصل بمحافظة السويس، الجهود المبذولة لإصلاح كسر بخط مياه الشرب، بمدينة 24 أكتوبر التابعة للحي، والذى تعرض للكسر اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتفقد رئيس حي فيصل مدينة 24 أكتوبر، وموقع كسر خط المياه، وتابع أعمال شفط المياه والإصلاحات والتي يجريها فريق فنى تابع لطوارئ المياه، بهيئة قناة السويس، حيث تم إغلاق محابس المياه، عن المنطقة لحين الانتهاء من الإصلاح تماما.

وتابع رئيس حي فيصل، العمليات التى أجريت لشفط تجمعات المياه، بواسطة عربات الكسح وماكينات الشفط النقالة حتى تتم أعمال الإصلاح.

وأكد رئيس الحي خلال متابعته الميدانية والوقوف علي الأعمال على إزالة أي معوقات وسرعة الانتهاء من الاصلاح مع إعادة الشيء لأصله بالطريق، وتمهيد الطريق واعادته لما كان عليه، عقب الانتهاء من إصلاح الكسر.

وأعلنت رئاسة حي فيصل أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال اجازة عيد الفطر.