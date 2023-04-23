حبيت أكون جزء من العمل.. أحمد العوضي يعلق على مشاركته بمسلسل يحيى وكنوز

أكد الفنان احمد العوضي، أن تجربة “يحيى وكنوز” من الحاجات اللي بعملها بقلبي، معلقا “المسلسل بيوعي الأطفال بتاريخهم وحبيت انه أكون جزء من العمل ده”.

وقال أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مسلسل “يحيى وكنوز” لثانى موسم حقق نجاح كبير، مؤكدا أنه أتمنى أن يكون هناك مزيد من تلك الأعمال لتوعية الأطفال.

وتابع الفنان احمد العوضي، أنه كان هناك أعمال في السابق، مثل "بوجي طمطم" و "بكار" واحنا كنا كأطفال كنا بنحبها لأنها بتزيد الثقافة وبتنمى فكر الأطفال.

الدراما أقرب للمتلقي”

وأشار أحمد العوضي إلى أنه “أنا مع العمل ده قلبا وقالبا وبحب اشارك فيه وده فخر ليا، لأنه لا بد من توعية الاطفال بتاريخ بلدهم وحضارتهم لأن الدراما أقرب للمتلقي”

