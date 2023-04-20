أحلى على الأحلى .. ظهور مميز لنجم الأهلي مع أحمد العوضي| شاهد

شارك عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، صورة تجمعه بالفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق السولية عبر الاستوري: “أحلى على الأحلى”.

ضرب نار .. موعد المسلسل :

ويذاع مسلسل ضرب نار عبر قناة اون في الساعة ١٠ مساء .

ضرب نار ..أبطال المسلسل :

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى ؛ وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

مسلسل «ضرب نار»

تدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي حول شاب يدعى جابر الكوماندا يأتي من سوهاج إلى مصر ويتعرض للعديد من الضغوطات.