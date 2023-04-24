الفنان ضياء عبد الخالق يكشف تفاصيل مهمة عن مسلسل "سوق الكانتو"..فيديو

أكد الفنان ضياء عبد الخالق، أن مسلسل “سوق الكانتو”، قدم الفترة الزمنية في مصر، خاصة في عام 1929، مشيرا إلى أنه واجهنا صعوبات بعدم وجود مراجع، عن ثقافة المجتمع المصري في تلك الفترة.

وقال ضياء عبد الخالق، خلال لقاء لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن شخصية “رشاد”، والتي قدمها الفنان فتحي عبد الوهاب، ساعدتني بشكل كبير في تقديم العمل بشكل جيد، خاصة في طرية نطق الأسم.

سماع نصائح من شخصية الفنان “فتحي عبد الوهاب”.

وتابع الفنان ضياء عبد الخالق، انه قدمت الشخصية الإنتهازية في مسلسل “سوق الكانتو”، مع سماع نصائح من شخصية الفنان “فتحي عبد الوهاب”.