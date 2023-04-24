انتصار تروي لأول مرة تفاصيل موقف كوميدي لها مع الفنان أحمد آدم

كشفت الفنانة إنتصار عن موقف كوميدي، قام به الفنان أحمد أدم، قائلة ، “أحمد ادم اتصل وكنت في مهرجان بالمغرب، وظل معي على الهاتف لمدة نصف ساعة، ، وقولتله أقفل أنت بتتكلم دولي”.

وقالت انتصار خلال لقاء لها لبرنامج "التاسعة"، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن أحمد أدم سخر مني وقال “انتى بتفكريني بستي بنفس زعيقها وحركاتها وتفاصيلها انتي جبتيها ازاي”.

بتحاول تصلح اللي صراحتي بتعمله

وتابعت الفنانة إنتصار، أنه " ما بعرفش أجامل ومفيش وقت أني أجامل..مفروض ميبقاش في مجاملة في الشغل"، متابعة:" بدرية طلبة بتحاول تصلح اللي صراحتي بتعمله".

