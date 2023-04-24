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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ماكلارين تعيّن مدير تصميم بنتلي رئيسا تنفيذيا جديدا لها

ماكلارين
ماكلارين

كشفت شركة ماكلارين أوتوموتيف عن تعيين توبياس سوهلمان كرئيس تنفيذي جديد لها، اعتبارًا من سبتمبر 2023، ويتمتع سوهلمان بمسيرة ناجحة في تصميم السيارات تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث عمل في العديد من العلامات التجارية الفاخرة والشهيرة مثل بنتلي و بوجاتي و أستون مارتن.

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ماكلارين تعيّن رئيس تصميم بنتلي كرئيس تنفيذي جديد لها

يمثل التعيين عودة إلى مكلارين من أجل سوهلمان، الذي كان سابقًا كبير المصممين للمشاريع الخاصة، ومن خلال هذا هذا الدور أشرف على تصميم سيارة ماكلارين سولوس جي تي الخارقة ذات المقعد الواحد، والتي كانت مبنية على مفهوم ألعاب الفيديو.

بصفته الرئيس التنفيذي الجديد للتصميم، سيكون مقر سوهلمان في ساري، حيث سيكون مسؤولاً عن قيادة فريق التصميم الذي يتعامل مع كل جانب من جوانب تصميم العلامة التجارية. 

ماكلارين

وسيشمل ذلك المفاهيم المستقبلية والتصميم الخارجي والداخلي واللون والمواد وتخصيص المركبات للعملاء، وسيشمل دوره أيضًا العمل عن كثب مع العملاء لإنشاء تصميمات مخصصة لسياراتهم، والتي سيتم بعد ذلك تصنيعها يدويًا في مركز إنتاج ماكلارين المجاور.

 

بدأ سوهلمان مسيرته المهنية في تصميم السيارات في عام 2005 ، بعد تخرجه من الجامعة، وعمل في فولكس فاجن قبل أن ينتقل ليصبح رئيس قسم التصميم الخارجي في بوجاتي ثم في أستون مارتن. 

ماكلارين

انضم لاحقًا إلى شركة ماكلارين بصفته كبير المصممين للمشاريع الخاصة من أكتوبر 2020 إلى سبتمبر 2021 ، قبل أن يصبح مدير التصميم في بنتلي في دوره الأخير قبل العودة إلى ماكلارين.

 

سيقدم سوهلمان في منصبه الجديد ،  تقاريره مباشرة إلى مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف.

ماكلارين

"يسعدنا أن نرحب بتوبياس في فريق ماكلارين، إنه مصمم سيارات ذو خبرة عالية ولديه فهم حالي لماكلارين بعد أن عمل سابقًا في مشروع Solus GTالرائد، سيلعب توبياس دورًا رائدًا في تطوير لغة التصميم الجديدة لماكلارين، وقال ليترز إن مجموعة منتجاتنا المتطورة كجزء من استراتيجية عمل مستقبل الأداء ".

كانت شركة ماكلارين تعيد تعيين مديريها التنفيذيين السابقين، حيث تم تعيين تشارلز ساندرسون من قبل صانع السيارات كرئيس تقني، وشغل ساندرسون منصب رئيس قسم تطوير البرمجيات بشركة مكلارين قبل مغادرته إلى ريفيان في 2018.

ماكلارين بنتلي بوجاتي استون مارتن سوهلمان ماكلارين أوتوموتيف

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