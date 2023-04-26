عاجل
أخبار التعليم|هندسة حلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب.. وجامعة عين شمس تكشف تفاصيل مؤتمرها الدولي السنوي الـ11.. والقمر يقترن بالنجم العملاق بولوكس اليوم أخبار التوك شو: الرئيس يوجه بتقديم كافة أوجه الدعم لعملية إجلاء المصريين من السودان.. ضياء رشوان يكشف تفاصيل استكمال تجهيزات الحوار الوطني المقترح انطلاقه 3 مايو أخبار السيارات| فورد مونديو مستعملة بـ 120 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري سلاح الحرب الإعلامية السري.. كتاب يسلط الضوء على تقنيات التلاعب بالوعي أخبار الرياضة|حقيقة طرد مرتضى منصور من الزمالك.. ومدرب الرجاء في ورطة.. ونجم الأهلي يحذر كولر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حطم قلبي ودفن أنوثتي| زوجة ترفع دعوى طلاق بسوهاج .. لهذا السبب

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

كانت عقارب الساعة تقترب من 12 بعد منتصف الليل، وبرد الشتاء القارص يجعلها تخفى أسفل فِراشها، مُمسكة بين يديها هاتفها المحمول، وتحاول أن تتواصل مع زوجها الذي استمر في الخلود إلى النوم لمدة ثلاثة أيام مضت خارج منزل زوجيتهما، وذلك بحُجة مرض والدته وجلوسه بجوارها.

"الرقم المطلوب مغلق أو غير مُتاح يرجى الاتصال في وقت لاحق"، هذه الجملة التي كانت تسمعها في كل تارة تُحاول فيها الزوجة الوصول إلى زوجها، هدوء الليل القاسي في ديسمبر الماضي، كان يُخيفها، وسكون الشارع يضرب بقلبها خفقات النبض المُستمعة، لم تشعر بنفسها سوى عند باب منزل والدة زوجها.

تقرير| زيارة المقابر في الأعياد عادة يتوارثها الأجيال في سوهاج.. شاهد

رغم صعوبة الطقس.. مئات الشباب يحتفلون بالعيد بـ ركوب الخيل في سوهاج

مرضيتش تسكن في بيت عيلة لكن بنت عمه قبلت

لترى ما لم تكن تتوقعه من قبل، زوجها تزوج عليها ويعيش مع والدته في منزل أسرته بمنطقة الزهراء بمحافظة سوهاج، "حاجه جوايا قالت مخبطش على شقة حماتي وخبطت على الشقة اللي فاضية فوقها واللي هي المفروض شقة أسامة بس بصراحة أنا رفضت أعيش في بيت عيلة وأخدنا سكن برا.. خبطت ولقيته بيفتح لي ببجامة عريس".

واستكملت "سمراء. ج. ع"، ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، قائلة: "هو معرفش ينطق وصوت دقات قلبه كنت سمعاها وبعد كده سمعت واحدة بتقول له الأوردر جه يا حبيبي..

 بعدته عن طريقي ودخلت لقيت واحدة بشبه عليها بس مش فاكراها بعد كده عرفت إنها بنت عمه  وكانت مسافرة بتكمل دراستها ولسه راجعة من كام شهر.. رجعت اخدت جوزي مني ومن ابنه".

هكذا كانت صدمة الزوجة العشرينية في زوجها الثلاثيني الذي يعمل طبيبًا ولم تشعر بنفسها سوى على أريكة المنزل يُحاول الجميع إفاقتها بعد أن سقطت أرضًا مغشيًا عليها.

 لم تُفارق خديها دموعها بل ظلت تنسدل على وجنتيها طوال الطريق إلى منزل أسرتها وبين ذراعيها نجلها البالغ من العُمر 4 سنوات، وعلى الفور توجهت الأم صباح يومها التالي بصحبة مُحاميها إلى محكمة الأسرة في سوهاج ورفعت دعوى طلاق على زوجها بعد أن حطم قلبها وقضى على مشاعر أنوثتها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج محكمة الاسرة طلاق برد الشتاء أحبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طرد مرتضى منصور.. تعرف على تفاصيل ما يدور داخل نادي الزمالك

الاستئناف تنصف كهربا.. شوبير يكشف موقف لاعب الأهلي من المشاركة بالسوبر أمام الزمالك

كوبري.. تعليق مثير من خالد الغندور على انتقال إمام عاشور للأهلي

نجم تونس يستفز الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

اعتراف أمريكي .. عملة بريكس الجديدة تعلن بداية نهاية الدولار

دعوات زفاف وتفاعل من حمادة هلال| ماذا تعني الأرقام من 901 إلى 926؟! شاهد تعليقات المصريين

الوكالة الأبرز.. قرار بتطوير 3 مناطق عشوائية جديدة داخل القاهرة| تفاصيل

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة .. صور

موضوعات متعلقة

زراعة 174 ألفا و816 فدان قمح بسوهاج.. المحافظ: جاهزية 19 موقعا لاستقبال المحصول

إهمال والديها ينهي حياة رضيعة سوهاج داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

تحرير 293 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج خلال يومين

وهي بتلعب.. مصرع رضيعة صعقا بالكهرباء في سوهاج

اتكتبله عمر جديد.. سقوط عامل من أعلى رافعة خشبية بسوهاج

وفاة عامل تناول طعاما فاسدا في سوهاج

مصرع عامل وإصابة أربعينية في مشاجرة مُسلحة بـ دار السلام سوهاج

تحرير 288 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ترشيحاتنا

فشل الهبوط.. بيان عاجل من الإمارات بعد فقدان المستكشف راشد

حدث ليلا .. وصول أول فوج للرعايا الصينيين من السودان إلى مصر.. تفاصيل ما حدث داخل نادي الزمالك

السكة الحديد: انتهاء عمل قطارات العيد الإضافية .. السبت

الساعات الأولى لعودة البنوك| أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر.. التفاصيل وكيفية الشراء

ما لا تعرفه عن جمبري الفراولة المشهور في مسلسل تحت الوصايا |شاهد

بدء العمل اليوم.. تعرف على مواعيد البنوك عقب عطلة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على ساندوتش طعمية؟.. خبير تغذية يوضح

أعراض وأسباب الإصابة ببطانة الرحم المهاجرة |كيفية علاجها

ماذا يفعل فيتامين ج للجسم؟

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. إطلالات وضعت نادين نجيم في مأزق|شاهد

فيديو

تعديل اضطراري.. الموعد الجديد لمباراة الأهلي والرجاء في كازابلانكا |شاهد

رحيل جماعي للنجوم وتحرك رسمي لتنفيذ عزل مرتضى منصور .. ماذا يحدث في الزمالك؟ "فيديوجراف"

قرارات عاجلة من التعليم حول الطلاب المصريين العائدين من السودان |شاهد

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ