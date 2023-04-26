حطم قلبي ودفن أنوثتي| زوجة ترفع دعوى طلاق بسوهاج .. لهذا السبب

كانت عقارب الساعة تقترب من 12 بعد منتصف الليل، وبرد الشتاء القارص يجعلها تخفى أسفل فِراشها، مُمسكة بين يديها هاتفها المحمول، وتحاول أن تتواصل مع زوجها الذي استمر في الخلود إلى النوم لمدة ثلاثة أيام مضت خارج منزل زوجيتهما، وذلك بحُجة مرض والدته وجلوسه بجوارها.

"الرقم المطلوب مغلق أو غير مُتاح يرجى الاتصال في وقت لاحق"، هذه الجملة التي كانت تسمعها في كل تارة تُحاول فيها الزوجة الوصول إلى زوجها، هدوء الليل القاسي في ديسمبر الماضي، كان يُخيفها، وسكون الشارع يضرب بقلبها خفقات النبض المُستمعة، لم تشعر بنفسها سوى عند باب منزل والدة زوجها.

مرضيتش تسكن في بيت عيلة لكن بنت عمه قبلت

لترى ما لم تكن تتوقعه من قبل، زوجها تزوج عليها ويعيش مع والدته في منزل أسرته بمنطقة الزهراء بمحافظة سوهاج، "حاجه جوايا قالت مخبطش على شقة حماتي وخبطت على الشقة اللي فاضية فوقها واللي هي المفروض شقة أسامة بس بصراحة أنا رفضت أعيش في بيت عيلة وأخدنا سكن برا.. خبطت ولقيته بيفتح لي ببجامة عريس".

واستكملت "سمراء. ج. ع"، ابنة محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد، قائلة: "هو معرفش ينطق وصوت دقات قلبه كنت سمعاها وبعد كده سمعت واحدة بتقول له الأوردر جه يا حبيبي..

بعدته عن طريقي ودخلت لقيت واحدة بشبه عليها بس مش فاكراها بعد كده عرفت إنها بنت عمه وكانت مسافرة بتكمل دراستها ولسه راجعة من كام شهر.. رجعت اخدت جوزي مني ومن ابنه".

هكذا كانت صدمة الزوجة العشرينية في زوجها الثلاثيني الذي يعمل طبيبًا ولم تشعر بنفسها سوى على أريكة المنزل يُحاول الجميع إفاقتها بعد أن سقطت أرضًا مغشيًا عليها.

لم تُفارق خديها دموعها بل ظلت تنسدل على وجنتيها طوال الطريق إلى منزل أسرتها وبين ذراعيها نجلها البالغ من العُمر 4 سنوات، وعلى الفور توجهت الأم صباح يومها التالي بصحبة مُحاميها إلى محكمة الأسرة في سوهاج ورفعت دعوى طلاق على زوجها بعد أن حطم قلبها وقضى على مشاعر أنوثتها.