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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم صعوبة الطقس.. مئات الشباب يحتفلون بالعيد بـ ركوب الخيل في سوهاج

ابن سوهاج الشاب عبدالظاهر
ابن سوهاج الشاب عبدالظاهر طاهر عيد

خطي بقدميك عدة خطوات نحو كورنيش النيل الشرقي بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد مصر؛ لترى عيناك مئات الشباب من أبناء قرى نجوع مراكز المحافظة، يتنزهون ويحتفلون بعيد الفطر المُبارك في ثالث أيامه.

غيوم تملئ سماء سوهاج، والأتربة تُعكر صفو هواءها، وبالرغم من ذلك لم تؤثر هذه الأجواء على فرحة وسعادة وسرور ابناء المحافظة الكِرام من الاحتفال بعيد الفطر المُبارك، لتمتلئ الشوارع وخاصة كورنيش سوهاج الشرقي، بالشباب والعائلات للتنزة احتفالًا بالعيد.

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شباب سوهاج يحتفلون بعيد الفطر المُبارك في شوارع المحافظة

كورنيش النيل الشرقي بسوهاج يُنيره ابناء المحافظة

"الخيل ده هواية جميلة ومتعة لوحده حاجه كده في حتة تانية خالص.. بحب اركب الخيل في حياتي عامة وده خلاني النهاردة اتفسح بيع في شوارع سوهاج وأتصور معاه وشايف أن شباب كتير مهتمة بالخيل النهاردة مش لوحدي"، بهذه الكلمات بدأ عبدالظاهر طاهر عيد، أحد ابناء ادفا بمحافظة سوهاج، والبالغ من 17 عامًا، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح الشاب الذي مازال في نهاية العقد الثاني من العُمر، أنه يسعد بركوب الخيل والتنزة به في شوارع سوهاج بصحبة اصدقاؤه وصاحب الخيل، مُشيرًا إلى أن الصورة مع الخيل بسعر 5 جنيهات بينما التنزة به 10 جنيهات، مؤكدًا أنه أخذ يلهو بصحبة أقاربه أعلى كورنيش النيل الشرقي بالمحافظة، وإلتقاط الصور التذكارية.

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