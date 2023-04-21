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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب سوهاج يحتفلون بعيد الفطر المُبارك في شوارع المحافظة

صدى البلد

"بخرج مع مراتي والحاج والحجه وبنيجي المدينة هنا نتفسح ونزور الأماكن الحلوه في سوهاج"، بهذه الكلمات بدأ محمد مصطفى، ابن مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أنه أتى إلى مدينة سوهاج؛ للتنزه في الحدائق العامة والمنتزهات الترفيهية، بصحبة أسرته.

وأكد الثلاثيني، أنه أتى إلى مدينة سوهاج بصحبة والديه وزوجته وطفله؛ منذ وقت صلاة العيد وحتى نهاية أول أيام عيد الفطر المُبارك، يسيرون في شوارع المدينة ويتنزهون بالحدائق العامة والملاهي ويسيرون على كورنيش النيل الشرقي بمحافظة سوهاج.

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المئات يتنزهون في شوارع مدينة سوهاج

خطي بقدميك عدة خطوات نحو مدينة ناصر شرق محافظة سوهاج، لترى مئات الشباب يكتسحون شوارع المدينة ويتنزهون بالحدائق العامة والسندباد ويتجولون بالشوارع لالتقاط العديد من الصور التذكارية مع اصدقاءهم وأقاربهم فرحة بعيد الفطر المُبارك.

وأردف أحد الشباب المتواجدين بشوارع مدينة سوهاج، الشاب بسام مدحت:" اول ايام عيد الفطر المُبارك بيكون زحمه جدًا لأن ابناء القرى والنجوع في مراكز سوهاج المختلفة بيجوا المدينة هنا في الأعياد للتنزة وده طبعًا بيخلينا نلتزم البيت عشان نسيب لهم الأماكن يكتسحوها براحتهم.. أنا نزلت النهاردة بس عشان اصحابي نزلوا ومحبتش اسيبهم لوحدهم".

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