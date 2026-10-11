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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تصريحات الوزير.. هل تنخفض أسعار شرائح الكهرباء ؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
محمد غالي

تتصدر أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك اهتمامات المواطنين خلال الفترة الحالية، في ظل الحرص على تخفيف الأعباء المعيشية ومراعاة تكلفة الخدمات الأساسية، وهو ما أكده الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى دراسة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء والعمل على خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة القطاع بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في مقدمة أولوياتها عند دراسة أسعار الكهرباء وشرائح الاستهلاك، مشيرا إلى استمرار مراجعة منظومة التسعير بما يحقق الاستفادة للمواطنين ويراعي تكلفة إنتاج الكهرباء والاستثمارات اللازمة لتطوير القطاع.

فاتورة الكهرباء 

وزير الكهرباء يدرس إعادة النظر في شرائح الاستهلاك

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تدرس إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء بهدف تحسين منظومة المحاسبة وتحقيق أفضل استفادة للمواطنين مع مراعاة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر.

وأشار إلى تفهمه شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء وأهمية التعامل معها بما يراعي تأثير الأسعار على ميزانيات الأسر. 

مؤكدا أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الإنتاج وترشيد المصروفات وخفض تكاليف التشغيل بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن إعادة هيكلة شركات الكهرباء تستهدف تطوير الأداء المؤسسي ورفع الكفاءة التشغيلية وتقليل النفقات بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

إنتاج الكهرباء يصل إلى 250 ألف جيجاوات ساعة سنويا

وأشار عصمت إلى أن قطاع الكهرباء ينتج سنويا ما يتراوح بين 240 و250 ألف جيجاوات ساعة من الكهرباء، وهو ما يعكس حجم القدرات الإنتاجية للقطاع والجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تواصل العمل على تحسين كفاءة تشغيل محطات الإنتاج وتطوير منظومة الكهرباء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في جميع المحافظات بما يضمن تلبية احتياجات الاستهلاك وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية.

فاتورة الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بسرعة حل شكاوى المواطنين

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأعطال الفنية. 

موضحا أن فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة لضمان استقرار التيار الكهربائي وتقليل فترات انقطاع الخدمة عند حدوث الأعطال.

وأكد أن تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة التشغيل يمثلان أولوية أساسية في خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. 

مع استمرار متابعة أداء شركات الكهرباء والعمل على معالجة المشكلات التي تؤثر على مستوى الخدمة.

تطوير شركات الكهرباء والاستثمار في العنصر البشري

وثمن عصمت جهود العاملين بقطاع الكهرباء في تحسين الأداء وتطوير الخدمات. 

موجها الشكر لهم على ما يبذلونه من جهود لدعم استقرار المنظومة الكهربائية وتلبية احتياجات المواطنين.

كهرباء 

وأكد استمرار الوزارة في تطوير منظومة العمل والاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بما يسهم في تحسين الأداء وتقليل التكاليف التشغيلية.

واختتم بالتأكيد على أن أي قرارات جديدة تتعلق بشرائح استهلاك الكهرباء أو الأسعار ستُعلن بوضوح. 

مع مراعاة مصلحة المواطنين والظروف الاقتصادية والاجتماعية عند اتخاذ القرارات المرتبطة بتكلفة الخدمة.

هل تنخفض أسعار شرائح الكهرباء بعد تصريحات الوزير اسعار شرائح الكهرباء شرائح الكهر اسعار الكهرباء

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