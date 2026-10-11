صيانة مبرمجة تفصل الكهرباء عن 7 مناطق حيوية بطور سيناء لمدة 3 ساعات.. اليوم

تُجري هندسة كهرباء طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، أعمال الصيانة الدورية المبرمجة، ما يستلزم قطع التيار الكهربائي عن 7 مناطق بالمدينة لمدة 3 ساعات، وفقًا لجدول الصيانة المعلن.

وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع المنطقة الصناعية، والمنطقة الحرفية، والمطحنة الآلية، والمجزر الآلي، والهيئة العامة للطرق والكباري، ومنطقة رمسيس، ومجمع المحترق، إلى جانب المحال التجارية والمخابز والمدارس الواقعة في نطاق هذه المناطق.

ومن المقرر أن يبدأ قطع التيار الكهربائي في الساعة 9:30 صباحًا، ويستمر حتى الساعة 12:30 ظهرًا، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وفقًا للمواعيد المعلنة.

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمخابز والمنشآت المتأثرة بالانقطاع اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الصيانة، وفصل الأجهزة الكهربائية الحساسة، وعدم إعادة تشغيلها إلا بعد التأكد من استقرار التيار الكهربائي وعودته بصورة طبيعية.

وتأتي أعمال الصيانة الدورية في إطار أعمال المتابعة الفنية لشبكات الكهرباء ومكوناتها، بما يستهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل والحد من الأعطال المفاجئة، وضمان استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.