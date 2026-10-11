وزير الكهرباء يكشف موقف تخفيف الأحمال ويوضح حقيقة توافر التيار في جميع أنحاء مصر

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر الكهرباء في جميع أنحاء مصر، بما يشمل القرى والنجوع والمناطق النائية، مشددًا على أن قطاع الكهرباء يعمل على توفير احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع على قناة «النهار»، ردًا على سؤال بشأن مدى وصول الكهرباء إلى جميع المناطق، حيث أجاب: «قولًا واحدًا، بالطبع».

الكهرباء تصل إلى المناطق النائية

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة توفر حلولًا مناسبة لتغذية المناطق الجديدة والبعيدة، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على شبكات كهرباء صغيرة تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات بعض المناطق الزراعية المستحدثة.

وزير الكهرباء يوضح موقف تخفيف الأحمال

وفيما يتعلق بإمكانية تجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، أكد عصمت أن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم استقرار الخدمة، مشددًا على امتلاك الوزارة المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

كيف تختار الوزارة الوقود لمحطات الكهرباء؟

وكشف عصمت أن اختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء يعتمد على التكلفة، ومدى توافر الوقود، وإمكانية تخزينه، موضحًا أن بعض المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت.

وأشار إلى أن المازوت يمكن تخزينه في خزانات، بينما يتطلب الغاز الطبيعي إمدادات مستمرة، لافتًا إلى التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المناسب للمحطات وفقًا لكفاءة التشغيل.

وفر بقيمة 70 مليار جنيه خلال عامين

وأضاف وزير الكهرباء أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود اللازمة لإنتاج كل كيلووات ساعة، موضحًا أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود وفقًا لمعدلات الكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.

استثمارات لدعم استقرار الخدمة

واختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستثمارات في منظومة الكهرباء، من توليد ونقل وتوزيع، في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.