قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي في دورته الـ47
ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار.. وحالة الطقس اليوم الأحد| فيديو
بسبب التزوير.. دفاع صبري نخنوخ يدعي مدنيًا بمليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات
الأرصاد : أمطار رعدية على مناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.. وانخفاض الحرارة بدءا من الخميس المقبل
«حروب الشائعات وتزييف الوعي».. «الراديو 9090» يكشف مخططات تنظيم الإخوان لاستهداف الجبهة الداخلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء يكشف موقف تخفيف الأحمال ويوضح حقيقة توافر التيار في جميع أنحاء مصر

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال
رحمة سمير

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر الكهرباء في جميع أنحاء مصر، بما يشمل القرى والنجوع والمناطق النائية، مشددًا على أن قطاع الكهرباء يعمل على توفير احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع على قناة «النهار»، ردًا على سؤال بشأن مدى وصول الكهرباء إلى جميع المناطق، حيث أجاب: «قولًا واحدًا، بالطبع».

خطة تخفيف الأحمال الجديدة

الكهرباء تصل إلى المناطق النائية

وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة توفر حلولًا مناسبة لتغذية المناطق الجديدة والبعيدة، مشيرًا إلى إمكانية الاعتماد على شبكات كهرباء صغيرة تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات بعض المناطق الزراعية المستحدثة.

وزير الكهرباء يوضح موقف تخفيف الأحمال

وفيما يتعلق بإمكانية تجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، أكد عصمت أن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم استقرار الخدمة، مشددًا على امتلاك الوزارة المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

كيف تختار الوزارة الوقود لمحطات الكهرباء؟

وكشف عصمت أن اختيار الوقود المستخدم في محطات الكهرباء يعتمد على التكلفة، ومدى توافر الوقود، وإمكانية تخزينه، موضحًا أن بعض المحطات مصممة للعمل بالغاز الطبيعي أو المازوت.

خطة تخفيف الأحمال

وأشار إلى أن المازوت يمكن تخزينه في خزانات، بينما يتطلب الغاز الطبيعي إمدادات مستمرة، لافتًا إلى التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود المناسب للمحطات وفقًا لكفاءة التشغيل.

وفر بقيمة 70 مليار جنيه خلال عامين

وأضاف وزير الكهرباء أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود اللازمة لإنتاج كل كيلووات ساعة، موضحًا أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود وفقًا لمعدلات الكفاءة حقق وفرًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.

عودة تخفيف الأحمال

استثمارات لدعم استقرار الخدمة

واختتم عصمت تصريحاته بالتأكيد على أهمية الاستثمارات في منظومة الكهرباء، من توليد ونقل وتوزيع، في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

وزير الكهرباء الكهرباء تخفيف الأحمال موقف تخفيف الأحمال مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

ترشيحاتنا

تشكيل كريستال بالاس

التشكيل الرسمي لمباراة كريستال بالاس ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تشكيل هال سيتي

التشكيل الرسمي لمباراة هال سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

وزير الشباب والرياضة

مذكرة تفاهم بين الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية لدعم ريادة الأعمال في الأنشطة غير المصرفية

بالصور

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

بالحمالات السوداء.. مي حلمي تلفت الأنظار في آخر ظهور لها

مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها
مى حلمى تلفت الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد