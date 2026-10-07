بعد تخفيف الأحمال.. إخراج منقولات الأسر المتضررة من عقاري الإسكندرية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في إطار المتابعة اللحظية للإجراءات المتخذة للتعامل مع عقاري لامبروزو بحي وسط والمازني بحي غرب، ببدء أعمال إنزال وإخراج منقولات وأثاث الأسر المتضررة من العقارين، ونقلها من خلال سيارات الأحياء والمحافظة إلى الوحدات السكنية المؤقتة المخصصة لهم.

تخفيف الأحمال والتدعيم

ويأتي ذلك عقب تنفيذ أعمال تخفيف الأحمال والتدعيم والتأمين اللازمة وفقًا للمعايير الهندسية وتوصيات اللجان الهندسية المختصة، والتي استهدفت الحد من مخاطر الانهيار والحفاظ على استقرار العقارين خلال مراحل التعامل معهما، بما يتيح – وفقًا لتقدير المختصين واشتراطات السلامة – فرصة آمنة قدر الإمكان لإخراج ممتلكات السكان ومنقولاتهم.

ووجّه محافظ الإسكندرية بتوفير كافة الإمكانات والعمالة والسيارات التابعة للمحافظة والأحياء لمعاونة الأسر في إنزال الأثاث والمنقولات ونقلها إلى مساكنهم البديلة المؤقتة، بما يخفف عنهم الأعباء ويحافظ على ممتلكاتهم، مع استمرار التأمين الكامل لمواقع العمل والالتزام بالتعليمات الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية.

وأكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة تتعامل مع الموقف من منظور متكامل يضع سلامة المواطن أولًا، مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على ممتلكاته ومساندة أسرته، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية واللحظية حتى الانتهاء من نقل منقولات الأسر وفقًا لما تسمح به الحالة الفنية لكل عقار، ودون تعريض المواطنين أو فرق العمل لأي مخاطر.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الفنية المختصة أعمالها بالموقعين، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وآمنة، بالتوازي مع مواصلة تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي للأسر المتضررة.