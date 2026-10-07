قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة بيع غير مسبوقة في سوق الأسهم البريطانية وسط مخاوف من رفع الضرائب
في ذكرى 7 أكتوبر.. ترامب يتصل بنتنياهو ويُوجّه رسالة إلى الإسرائيليين
وزارة الدفاع السورية: إحباط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان في منطقة "يبرود" في ريف دمشق
الطيران المدني السعودي: تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما
متحدث الوزراء: 650 ألف زائر لموقع منتدى مصر و8.5 ألف مواطن يشاركون في الجلسات
قوات تحالف: تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض
مواعيد ومسارات جديدة .. ​بدء تشغيل خط مباشر لأتوبيسات BRT بين «الزراعي» و«صن كابيتال» غدًا الخميس
وزير الحرب الأمريكي: حاملة الطائرات "لينكولن" أغرقت 64 سفينة حربية إيرانية
أسطورة الصاعقة.. ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي: أبويا كان قلبه ميت والموت بيخاف منه
مصرع طالبين وإصابة ثالث.. تطورات حادث سقوط سيارة بترعة المريوطية في شبرامنت
«التصالح ليس مجرد إجراء».. برلماني: تقنين الأوضاع يحفظ حقوق المواطنين ويدعم التخطيط العمراني
«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تخفيف الأحمال.. إخراج منقولات الأسر المتضررة من عقاري الإسكندرية

بدء اخراج المنقولات
بدء اخراج المنقولات
أحمد بسيوني

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في إطار المتابعة اللحظية للإجراءات المتخذة للتعامل مع عقاري لامبروزو بحي وسط والمازني بحي غرب، ببدء أعمال إنزال وإخراج منقولات وأثاث الأسر المتضررة من العقارين، ونقلها من خلال سيارات الأحياء والمحافظة إلى الوحدات السكنية المؤقتة المخصصة لهم.

تخفيف الأحمال والتدعيم

ويأتي ذلك عقب تنفيذ أعمال تخفيف الأحمال والتدعيم والتأمين اللازمة وفقًا للمعايير الهندسية وتوصيات اللجان الهندسية المختصة، والتي استهدفت الحد من مخاطر الانهيار والحفاظ على استقرار العقارين خلال مراحل التعامل معهما، بما يتيح – وفقًا لتقدير المختصين واشتراطات السلامة – فرصة آمنة قدر الإمكان لإخراج ممتلكات السكان ومنقولاتهم.

ووجّه محافظ الإسكندرية بتوفير كافة الإمكانات والعمالة والسيارات التابعة للمحافظة والأحياء لمعاونة الأسر في إنزال الأثاث والمنقولات ونقلها إلى مساكنهم البديلة المؤقتة، بما يخفف عنهم الأعباء ويحافظ على ممتلكاتهم، مع استمرار التأمين الكامل لمواقع العمل والالتزام بالتعليمات الفنية الصادرة عن اللجان الهندسية.

وأكد المهندس أيمن عطية أن المحافظة تتعامل مع الموقف من منظور متكامل يضع سلامة المواطن أولًا، مع بذل أقصى الجهود للحفاظ على ممتلكاته ومساندة أسرته، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية واللحظية حتى الانتهاء من نقل منقولات الأسر وفقًا لما تسمح به الحالة الفنية لكل عقار، ودون تعريض المواطنين أو فرق العمل لأي مخاطر.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات الفنية المختصة أعمالها بالموقعين، مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بصورة منظمة وآمنة، بالتوازي مع مواصلة تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والصحي والتعليمي للأسر المتضررة.

الإسكندرية منقولات بدء كرموز الحضرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إقليم تيجراي

إثيوبيا على حافة الانفجار.. قوات إريترية تنتشر في شمال إقليم تيجراي

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء التقييمات للصفين الأول والثاني الإبتدائي والمرحلة الثانوية؟..التعليم تحسم الجدل

الطقس في مصر

طقس الأيام القادمة.. أجواء خريفية وأمطار رعدية تضرب عدة مناطق

تراجع أسعار الذهب في مصر مع بداية حركة البيع والشراء اليوم الأربعاء

خسارة جديدة لعيار 21.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الذهب

انهيار جديد في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

رئيس مجلس الوزراء

فرصة جديدة للمخالفين في البناء.. 12 قرارًا مهما من الحكومة اليوم

ميسي

حكاية لاتنسي.. برشلونة يودع ميسي : صنع التاريخ في كل خطوة مع منتخب الأرجنتين

الأتوبيس الترددي

توقف حركة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بسبب حادث عبور مشاة.. والشركة تفعل خطة الطوارئ

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس الثاني

رسائل حاسمة من البابا تواضروس عن استثمار العمر

قداسة البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس: أروع هدية تقدمها لمن تحب هي وقتك.. ولا تضيّع عمرك في الندم

قداسة البابا تواضروس الثاني

«من احترام مواقيت الله إلى الأبدية».. البابا تواضروس يعلن 5 معايير لاستثمار الوقت

بالصور

وجبة مفيدة متكاملة.. طريقة عمل صينية سمك بلطى

طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى
طريقة عمل صينية سمك بلطى

تسلا تمدّد تشغيل روبوتاكسي أوستن وسط تحديات القيادة الليلية

روبوتاكسي
روبوتاكسي
روبوتاكسي

لماذا يشعر بعض الركاب بالغثيان داخل السيارات الكهربائية؟

الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية
الغثيان داخل السيارات الكهربائية

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي
مش مجرد طعم حراق.. 6 فوائد محتملة للفلفل الحار تجعله إضافة مهمة لنظامك الغذائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد