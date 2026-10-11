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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4 قتلى وانقطاع الكهرباء عن نصف مليون أمريكي جراء إعصار إساياس

إعصار إيساياس يقتلع أسقف المنازل في فلوريدا
إعصار إيساياس يقتلع أسقف المنازل في فلوريدا
خاطر عبادة

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف، بعد ما ضرب إعصار إساياس أجزاء من جنوب الولايات المتحدة مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة.

وأكد مسئولون وفاة شخصين في ألاباما واثنين في فلوريدا، بينهم ضحايا سقطت الأشجار على منازلهم.

وبحسب موقع PowerOutage المتخصص في تتبع انقطاع التيار، بلغ عدد المتضررين من انقطاع الكهرباء نحو 500 ألف شخص في عدة ولايات حتى مساء السبت.

وكان الإعصار قد وصل إلى اليابسة في فلوريدا في وقت متأخر من يوم الجمعة مصحوباً برياح بلغت سرعتها 105 ميلاً في الساعة (168 كم/ساعة)، قبل أن يتم تخفيض تصنيفه إلى عاصفة استوائية.

وتسببت العاصفة في اقتلاع الأشجار وتدمير أسطح المباني، وكانت ولايات ألاباما وفلوريدا وجورجيا قد أعلنت حالة الطوارئ قبل وصوله، فيما أصدرت فلوريدا وألاباما أوامر إخلاء إلزامية لآلاف السكان.

في سياق متصل، يقترب إعصار سيمون من ساحل المكسيك على المحيط الهادئ بعد اشتداده إلى الفئة الرابعة، ومن المتوقع أن يضرب اليابسة خلال الليل.

كما يُتوقع أن تضرب العاصفة الاستوائية راشيل، الموجودة أيضاً في المحيط الهادئ، جنوب كاليفورنيا في وقت لاحق اليوم السبت.

إعصار إيساياس أمريكا فلوريدا

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