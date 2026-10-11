قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل مكالمة تحفيزية من حسين لبيب لمعتمد جمال قبل القمة
المهلة تنتهي غدا.. شروط التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
الإمارات تلغي رحلات جوية إلى السعودية حتى 14 أكتوبر
الديربي المجنون.. موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة والقنوات الناقلة
وايت نايتس تحضر لمفاجأة في المدرجات.. دخلة مزدوجة تزين الديربي أمام الأهلي
فرانس برس: دوي انفجار جديد في الرياض
تأجيل محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات التجمع
وزير دفاع بريطانيا: على السعودية البحث عن حل دبلوماسي لأزمة اليمن من موقع قوة
استعدادا لمنتدى مصر.. رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة جهود التنمية الحضرية والعمرانية
رسميا.. نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع تطوير طريق "المنصورة- جمصة"
غارات جوية عنيفة تستهدف معسكرات الحوثيين وسط اليمن
سعر الدولار يواصل الصعود ختام تعاملات الأحد 11 أكتوبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الكهرباء يعلن خطة تجنب تخفيف الأحمال وتوفير 70 مليار جنيه

الكهرباء
الكهرباء
محمد البدوي

تتصدر استدامة التغذية الكهربائية وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة أولويات قطاع الكهرباء، خاصة مع اتساع الرقعة العمرانية وظهور مناطق جديدة وتجمعات زراعية بعيدة تحتاج إلى حلول مختلفة لتوصيل التيار.

خطط تطوير شبكات النقل والتوزيع

 وفي هذا الإطار، تبرز خطط تطوير شبكات النقل والتوزيع، وتنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، باعتبارها محاور أساسية لتحسين جودة الخدمة والحد من تأثر المواطنين بالأعطال. 

كما تمثل القدرة على توفير الوقود المناسب لمحطات الكهرباء عنصرًا مهمًا في استقرار الإمدادات، بالتوازي مع إدارة التشغيل وفقًا للتكلفة والكفاءة. وتكشف التصريحات الرسمية عن توجهات لتأمين التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحقيق وفر مالي كبير من خلال تحسين آليات تشغيل المحطات.

الكهرباء تصل إلى جميع أنحاء الجمهورية.. وحلول خاصة للمناطق البعيدة

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر الكهرباء في جميع أنحاء الجمهورية، بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الواقعة في أقصى أطراف البلاد، وذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن قدرة القطاع على توفير التيار الكهربائي للمواطنين في مختلف المناطق.

وصول الكهرباء إلى جميع المناطق

وقال عصمت، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، ردًا على سؤال بشأن وصول الكهرباء إلى جميع المناطق: «قولًا واحدًا، بالطبع».

وأوضح أن قطاع الكهرباء يعمل على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تطبيق حلول مناسبة لطبيعة المناطق الجديدة والبعيدة، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية وفقًا للظروف الجغرافية واحتياجات كل منطقة.

شبكات صغيرة تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وأشار إلى إمكانية الاعتماد على شبكات صغيرة تستخدم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية بعض المناطق الزراعية الجديدة، بما يوفر بدائل مناسبة لتوصيل الكهرباء إلى التجمعات التي تتطلب أساليب مختلفة في الإمداد.

استثمارات الكهرباء تستهدف تجنب تخفيف الأحمال

وفيما يتعلق باستقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، أكد وزير الكهرباء أن الاستثمارات في مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تدعم قدرة القطاع على توفير احتياجات المواطنين واستمرار الخدمة.

وشدد عصمت على امتلاك الوزارة المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة، في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب على الطاقة.

وأوضح أن تطوير الشبكة لا يقتصر على زيادة قدرات التوليد، وإنما يشمل أيضًا تحسين شبكات النقل والتوزيع ورفع جودة التغذية الكهربائية، بما يسهم في تقليل تأثر المواطنين بالأعطال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لهم.

الغاز الطبيعي والمازوت.. كيف تختار محطات الكهرباء الوقود المناسب؟

وكشف وزير الكهرباء أن اختيار الوقود المستخدم في محطات التوليد يعتمد على مجموعة من العوامل، في مقدمتها التكلفة ومدى توافر الوقود وإمكانية تخزينه، إلى جانب طبيعة تصميم المحطة وقدرتها على التشغيل باستخدام أكثر من نوع من الوقود.

وأوضح أن بعض محطات الكهرباء يمكنها العمل بالغاز الطبيعي أو المازوت وفقًا لتصميمها، مشيرًا إلى أن المازوت يمكن تخزينه داخل خزانات، بينما يتطلب الغاز الطبيعي استمرار الإمدادات اللازمة لتشغيل المحطات.

وأضاف أن وزارة الكهرباء تنسق مع وزارة البترول لتوفير الوقود المناسب لمحطات التوليد، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل وكفاءة الوحدات المستخدمة في إنتاج الطاقة.

توفير 70 مليار جنيه خلال عامين بفضل رفع كفاءة التشغيل

وفي ملف كفاءة التشغيل وترشيد النفقات، أوضح عصمت أن كفاءة وحدات التوليد تحدد كمية الوقود المطلوبة لإنتاج كل كيلووات ساعة من الكهرباء، وهو ما يجعل اختيار وحدات التشغيل المناسبة عاملًا مؤثرًا في خفض التكلفة.

وأشار إلى أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود المستخدم وفقًا لمعدلات الكفاءة حقق وفرًا ماليًا بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.

الكهرباء استثمارات الكهرباء أسعار الكهرباء وزير الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

صبري نخنوخ

محاكمة رجل الأعمال صبري نخنوخ وآخرين في قضية استعراض القوة والبلطجة.. اليوم

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

ترشيحاتنا

الدكتور عبد العزيز قنصوة

وزير التعليم العالي يبحث مع أكاديمية البحث العلمي البلجيكية تعزيز التعاون الثنائي

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار: نتوقع استقبال 20 مليون سائح بنهاية 2026

وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة

وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة لتسريع خدمات القبالة وتعزيز الأمن الصحي

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد