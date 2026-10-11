قطع المياه عن مركز ومدينة ببا بسبب صيانة لوحة كهرباء محطة كفر ناصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن مركز ومدينة ببا، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، لمدة ساعة واحدة اعتباراً من 9 حتى 10 صباحا، وذلك بسبب أعمال صيانة بلوحة كهرباء محطة مياه كفر ناصر فرع ببا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن القطع المؤقت، بسبب أعمال الصيانة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

