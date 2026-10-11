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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته اليمنية مستجدات الأحداث ويؤكد على موقف مصر من دعم وحدة البلاد

وزير الخارجية ونظيرته اليمنية
وزير الخارجية ونظيرته اليمنية
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الأحد مع الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة، وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، التطورات الأخيرة في المنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال يأتي في إطار التشاور المستمر بين الجانبين بشأن التطورات في المنطقة، وأنه قد تم خلاله تناول مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على الصعيد الإقليمي، وكذلك الاعتداءات الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

واتفق الوزيران على إدانة تلك الاعتداءات والتضامن الكامل مع المملكة باعتبار أمنها جزء من الأمن القومي العربي.

كما جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت من أهمية العمل للحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، بما يصون مقدراته ويلبي مصالح الشعب اليمني الشقيق.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اتصال هاتفي الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية

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