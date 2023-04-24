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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حالة من الارتباك.. 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع استقرار الأوقية بالبورصة العالمية، نتيجة تزايد المخاوف من رفع وشيك لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في اجتماع مايو المقبل، والتي من المتوقع أن ترفع بمقدار 25 نقطة أساس لمواجهة معدلات التضخم المتزايد.

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وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت  45 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2475 جنيهًا، بينما استقرت الأوقية عند مستوى 1983 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2829 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2122 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1650 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 19800 جنيه.

وشهدت أسواق الذهب حالة من الارتباك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار لمستويات تاريخية بدون مبرر، وفي ظل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 155 جنيهًا، وبنسبة 6.8% ، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2275 جنيهًا، ولامس مستوى 2475 جنيها، وتراجع لمستوى 2375 جنيهًا، واختتم التعاملات مساء السبت عند مستوى 2430 جنيهًا، بينما تراجعت الاوقية بالبورصة العالمية بقيمة 20 دولارًا، وبنسبة 1% ، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 2004 دولارات، واختتمت التعاملات مساء الجمعة الماضية عند مستوى 1984 دولارًا، وذلك بفعل تصريحات أعضاء مجلس الفيدرالي الأمريكي بضرورة رفع أسعار الفائدة، بجانب صدور بيانات أمريكية أظهرت ايجابية مؤشرات مديري المشتريات.

 

أسعار الذهب عيار 21 عيار 18 الجنيه الذهب عيار 24 أسعار الذهب جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18

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