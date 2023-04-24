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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية ومديرية الرياضة ينظمان برنامج القيادى مايو المقبل

مجلس الشباب بالغربية
مجلس الشباب بالغربية

أعلن مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بقيادة الدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بالغربية والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس عن تنظيم برنامج تدريبى بعنوان " القيادى " لتأهيل وتمكين المتدربين لاكتساب المهارات القيادية والأدوات العلمية والطرق المستخدمة فى إدارة الآخرين واكتشاف قدراتهم من أجل الحصول على الهدف.

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 ويأتي تنظيم البرنامج بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية (إدارة التعليم المدنى والبرلمان) برئاسة يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية و تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتبدأ الدفعة الاولى من الملتحقين بالبرنامج تلقى المحاضرات اعتبارا من " 2023/5/14  وحتى 2023/5/18، حيث ستعقد اللقاءات بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية من الساعة العاشرة صباحا.

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 وتركز المحاور التدريبية والتأهيلية للبرنامج التدريبى على النقاط التالية:

1 / القيادة والإدارة وأهمية تأهيل وإعداد الصف الثاني 
2 / الاستراتيجية الوطنية لتطوير وجودة الخدمات الحكومية 
3 / الإعلام ودوره فى تطوير المؤسسات 
4 / العلاقه بين الأمن القومى والمؤسسات 
5 / الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 

ويحاضر فى البرنامج نخبة من أساتذة الجامعة والنواب والتنفيذيين، وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل تكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

ويمكن التقديم بالبرنامج من سن 18 حتى 40 سنه عبر لينك التسجيل https://forms.gle/EVHtd1W7W27LgsrS8

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