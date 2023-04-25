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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. نص التحقيقات مع جماهير الأهلي.. حالات تسجيل المكالمات دون عقوبة.. وتفاصيل الاعتداء على سائحة فرنسية

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بصدي البلد عددا من الاخبار الهامة منها : 

اخلاء سبيل جماهير الاهلي في شغب مباراة الرجاء 

حصل صدى البلد على نص الاتهامات الموجهة لـ 18 مشجعا من جماهير النادي الاهلي  والمقبوض عليهم في أحداث مباراة الرجاء المغربي والاهلي في دوري أبطال أفريقيا.
 

https://www.elbalad.news/5741105
 

 

حالات لاتحتاج اذن النيابة لتسجيل المكالمات 

 

جم قانون العقوبات تسجيل المكالمات الهاتفية دون إذن أصحابها، واعتبرها جريمة تندرج تحت بند انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وحدد القانون عقوبة من يقوم بتسجيل المكالمات دون إذن قضائى بالحبس لمدّة لا تزيد على سنة.. وغرامة. 

https://www.elbalad.news/574110

 

احالة متهم الي الجنايات حاول الاعتداء علي سائحة 

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة المتهم(صاحب مخيم ابن الصحراء ) بالاعتداء على سائحة فرنسية والاعتداء عليها بالقوة بغير رضاها إلى المحاكمة العاجلة واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات. 

https://www.elbalad.news/5741105

 

مصابون في سقوط احدي الالعاب الترفيهية في دسوق 

شهدت حديقة الحرية بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة سقوط احدى الالعاب الترفيهية بشكل مفاجئ حال حملها العشرات من الأطفال بسبب السرعة الزائدة وعدم الاتزان تزامنا مع حلول رابع أيام إجازة عيد الفطر المبارك .

https://www.elbalad.news/5741105

سقوط العاب بكفر الشيخ جماهير الأهلي القبض علي جماهير الاهلي

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