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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احداث شغب ومقاومة السلطات.. تفاصيل التحقيق مع 18 مشجعا من جماهير الأهلي

صدى البلد

حصل صدى البلد على نص الاتهامات الموجهة لـ 18 مشجعا من جماهير النادي الأهلي والمقبوض عليهم في احداث مبارة الرجاء المغربي والاهلي في دوري أبطال أفريقيا.

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وجاءت نص الإتهامات الموجهة للمتهمين كالآتي: "مقاومة السلطات، والدخول بدون تذاكر، وحيازة شماريخ، واحداث شغب خارج استاد القاهرة.

جماهير الأهلي 

كانت نيابة مدينة نصر أول، قررت اول من أمس حجز 18 متهما من جماهير نادي الأهلي 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهما بأعمال شغب أثناء مبارة الرجاء والأهلي في دوري ابطال افريقيا.

وأمرت نيابة مدينة نصر، اليوم باخلاء سبيل 18 متهما على خلفية أحداث مباراة الرجاء والأهلي فى دوري أبطال إفريقيا بكفالة مالية قدرها 500 جنية لكل متهم.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض علي عدد من جماهير الأهلي لاتهامهم بأعمال شغب في ستاد القاهرة خلال مباراة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بهزيمة الأخير بهدفين مقابل لا شيء عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة العودة أمام الرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لبحث ترتيبات المرحلة القادمة، وعلى رأسها السفر للمغرب لخوض مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

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